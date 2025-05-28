На Северном речном вокзале открылся пятый свадебный сезон

Торжественную регистрацию брака в необычной локации дополнит памятная фотосессия

На Северном речном вокзале стартовал новый сезон свадеб. Выездная торжественная регистрация брака в этой необычной и красивой локации в рамках проекта «Новые адреса счастья» доступна москвичам уже пятый год. За это время здесь заключили семейный союз 364 пары.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, Северный речной вокзал – одна из самых востребованных площадок для проведения церемонии бракосочетания. Этот сезон для нее юбилейный. Первая выездная свадебная церемония здесь состоялась в 2021 году. С тех пор сотрудники московского загса поженили на Северном речном вокзале 364 пары. При этом в прошлом году здесь прошла 131 свадьба, поэтому на 2025 год организаторы проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья» увеличили количество слотов на заявку о проведении церемонии.

«На 2025 год мы увеличили количество дат в мае и июне. Именно в эти месяцы Северный речной вокзал украшает летний закат, фотографии на фоне которого особенно эффектны. Практически все слоты на регистрацию брака на Северном речном вокзале уже заняты. Последние церемонии пройдут здесь в красивую дату – 5 сентября»,

– сообщила Анастасия Ракова.

Помимо торжественной церемонии бракосочетания в Северном речном вокзале, молодожены и их гости могут провести необычную фотосессию на крыше исторического здания, отметить особый день в ресторане или кафе на территории вокзала, прогуляться по набережной и парковой зоне.

Подать заявление на проведение регистрации на Северном речном вокзале можно онлайн или при личном визите во Дворец бракосочетания № 1. Помимо этой площадки, москвичи и гости столицы могут провести официальную торжественную церемонию бракосочетания и в других необычных и красивейших местах города: небоскребах, усадьбах, музеях, на стадионе или телебашне. Сейчас доступны более 30 «адресов счастья», где проводится выездная церемония сотрудниками московских загсов.

Проект мэра Москвы Сергея Собянина «Новые адреса счастья» стартовал 4 мая 2019 года.