В Едином центре поддержки организовали новогодний квест для членов семей участников СВО

Малыши и взрослые погрузились в атмосферу радости и волшебства.

В Едином центре поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей подготовили для подопечных настоящий новогодний марафон «Зимняя сказка». Его кульминацией стало большое семейное путешествие по празднично украшенным площадкам центра. Гостей поздравили Дед Мороз со Снегурочкой, которые провели танцевальный флешмоб, музыкальные викторины и трогательную церемонию зажжения семейных огней, символизирующих единение и надежду.

В мастерских центра в минувшие выходные организовали увлекательные тематические занятия. На одном из них участники создавали символ года — огненную лошадь — в техниках декупажа и фактурного макраме. На другом мастер-классе дети и взрослые делали душистое мыло в форме снежинок, оленей и елочек. Желающие учились делать ароматические свечи, лепили из глины украшения для елки и плели новогодние венки.

«Снежный концерт», на котором артисты исполнили популярные и любимые многими композиции, создал особую душевную атмосферу приближающегося праздника. А затем для маленьких посетителей состоялся театрализованный квест. Чтобы помочь Деду Морозу, ребятам нужно было объединиться в команды и расшифровать тайные послания, найти спрятанные элементы праздничного сценария и вернуть новогоднюю магию.

Праздничная программа продлится в Едином центре поддержки до конца декабря. Так, впереди мастер-классы, на которых участники научатся делать экологичные украшения из хвои, расписывать деревянные елочные игрушки и домики-подсвечники, мастерить изящные гирлянды и брелоки в алмазной технике, делать свечи из натурального воска и готовить ароматные имбирные пряники.

Помимо этого, столица приготовила для семей участников СВО и другие мероприятия. Детям военнослужащих от трех до 13 лет вручают сладости и приглашают на елку Мэра в Гостином Дворе. Праздничные наборы к Новому году получают жены и родители участников специальной военной операции, находящихся в зоне боевых действий, а также ветераны, которые завершили службу. Для согласования удобного времени доставки с каждой семьей предварительно связывается куратор из новогоднего контакт-центра столицы.