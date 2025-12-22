На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защитыВирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты

Лента новостей

Понедельник 22 декабря

09:24На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны 08:37Продажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается? 04:04Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом 00:42Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу 21:10Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему 18:37Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 15:18Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же 12:08"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему 09:37Дни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга 06:41Забудьте про овсянку: эксперты назвали крупу, которая снижает "плохой" холестерин на 12% 03:31Ваш "Мезим" – деньги на ветер? Врач назвала фермент, который работает совсем иначе 00:20В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря 21:05Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке 18:56Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали 15:38Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением 12:01Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение 09:33Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать 06:57Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях 03:36Меган Маркл и принц Гарри нашли способ тайно зарабатывать на своей популярности 00:28Лурье придется потратить внушительную сумму на ремонт в квартире Долиной 21:31"Она перечеркнула все": психолог поставил страшный диагноз Пугачевой после ее новой песни 20:20"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу 19:14"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы 18:25"Настоящее чудо, мистика": Вадим Верник рассказал, как утерянная футболка Пеле вернулась к нему спустя 30 лет 17:23Тест: угадай советский шедевр по кадру с автомобилем 16:28Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу 16:03Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение 15:27Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеру 14:48Смелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку 14:47"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе 10:57Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"? 10:09Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы 09:56Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом 09:54"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы 09:07"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса 06:42Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино 03:21Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ 00:17Мошенники смогли обмануть Ларису Долину из-за ее мании величия – психиатр 21:09"Было бы нечестно": продюсер разболтал, появится ли Лариса Долина в новогоднем фильме 20:27Назван салат, который ни за что нельзя есть на Новый год: дети его любят 19:10Метод "пустого стакана": как уснуть за 2 минуты, если в голове рой мыслей 18:07Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги 17:32Опасное сочетание: почему гречка с молоком – это худшее, что можно придумать для ваших сосудов и костей 16:10Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы 15:38Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака 14:56Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом 14:55Метро "Липовая роща": как идет строительство станции новой линии столичной подземки 14:29"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря 13:44 Проект "Путешествие в Рождество" подарил праздник детям с особенностями развития 13:21Теплый круг: в столичных парках появились костровые зоны
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны

На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны
3

Как тротуары превратились в площадку для развития и веселья.

В зеленой зоне 5‑го микрорайона Теплого Стана появилось необычное пространство для детского досуга — десять оригинальных игровых зон, встроенных прямо в тротуарное покрытие. Это не просто развлечение, а продуманный элемент комплексного благоустройства, который совмещает игровую функцию с задачами современного городского дизайна.

Суть инновации — в использовании термопластика для создания развивающих игр на асфальте. Яркие, долговечные изображения нанесены специальными штучными формами, что гарантирует их стойкость к погодным условиям и интенсивным нагрузкам. Особое внимание уделено безопасности: поверхность обладает противоскользящими свойствами, минимизируя риски во время активных игр.

Что же ждет юных исследователей на обновленных дорожках вдоль Профсоюзной улицы? Пространство превратилось в настоящую карту приключений, где есть:

  • «прыгалки» с фигурками животных — лягушки, зайца, гепарда, антилопы и кенгуру — побуждают детей соревноваться, кто сможет оказаться дальше всех;
  • змейки с цифрами и буквами помогают осваивать основы счета и грамоты в движении;
  • разноцветные «цветики‑семицветики», компас, звездочки и солнышко создают атмосферу сказки;
  • классические «классики» и следы с поворотами развивают координацию и ловкость.

Некоторые маршруты объединяют несколько элементов, превращаясь в мини‑квесты, где каждый шаг — новое открытие и веселая игра.

Значение такого формата трудно переоценить. Современные дети, по данным специалистов, двигаются вдвое меньше, чем требуется для здорового развития. Интеграция игр в городскую среду решает эту проблему естественным образом: укрепляет физическое здоровье через активные движения; тренирует координацию, баланс и пространственное мышление; способствует когнитивному развитию — дети учатся считать, запоминать буквы, выстраивать логические цепочки. А для малышей это еще и первые уроки ходьбы в увлекательной форме.

Важно, что такие зоны становятся точкой притяжения не только для детей, но и для родителей. Многие взрослые с удовольствием присоединяются к играм, вспоминая собственное детство и разделяя с детьми радость простых удовольствий.

Проект на Профсоюзной улице демонстрирует, как городское благоустройство может выходить за рамки привычного — превращать повседневные пространства в места для творчества, обучения и общения. Это не просто игровые зоны, а шаг к созданию дружелюбной, развивающей среды, где каждый тротуар становится частью большого детского мира.

Шоу-бизнес в Telegram

22 декабря 2025, 09:24
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение

Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение
Творческие мастер-классы, музыкальные встречи и полезные лекции – для активных горожан старшего поколения подготовлена насыщенная предновогодняя программа. Накануне Нового года центры «Московского долголетия» по всему городу становятся центрами творчества и вдохновения.

"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе

"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе
В Москве установили скульптурные портреты создателей легендарного фильма. У любителей кинематографа появилось новое место притяжения.

Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы

Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы
Новая архитектурно-художественная подсветка гармонично объединяет историческое наследие столицы и современность. Кутузовский проспект, одна из главных транспортных артерий Москвы, вскоре предстанет перед горожанами и туристами в совершенно новом облике.

"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы

"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы
Специально для проекта "Зима в Москве" разработан увлекательный интерактивный маршрут по историческим особнякам. С 1 декабря по 28 февраля гости традиционного фестиваля «Усадьбы Москвы» могут отправиться в необычное путешествие по старинным усадьбам усадьбы.

Метро "Липовая роща": как идет строительство станции новой линии столичной подземки

Метро "Липовая роща": как идет строительство станции новой линии столичной подземки
Четверть объема монолитных работ уже позади. Строительство станции метро «Липовая роща» — важного звена будущей Рублево‑Архангельской линии — вышло на новый этап.

Выбор читателей

21/12Вск"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему 21/12ВскДни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга 21/12ВскВрачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 21/12ВскВ самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря 20/12СбтВолшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение 20/12СбтСмоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать