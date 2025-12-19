Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение

Творческие мастер-классы, музыкальные встречи и полезные лекции – для активных горожан старшего поколения подготовлена насыщенная предновогодняя программа.

Накануне Нового года центры «Московского долголетия» по всему городу становятся центрами творчества и вдохновения. В наступающие выходные площадки проекта распахнут двери не только для постоянных участников, но и членов их семей. Это отличная возможность познакомиться с многообразием клубов и направлений проекта и окунуться в радостную предновогоднюю суету.

В субботу, 20 декабря, мероприятия пройдут во всех центрах, кроме флагманских площадок — их двери откроются для посетителей на следующий день, 21 декабря. Программа продумана так, чтобы каждый нашел занятие по душе: от тихих творческих мастер‑классов до оживленных музыкальных и танцевальных встреч.

Сердце праздника — мастерские, где гости смогут своими руками создать новогоднее волшебство. Под руководством опытных наставников участники освоят искусство изготовления 3D‑открыток, елочных украшений и праздничных композиций, попробуют себя в декорировании новогоднего стола и составлении карты желаний. Каждый унесёт домой не просто сувенир, а частичку праздничного настроения, рождённую собственным трудом.

Музыкальная и танцевальная программа подарит заряд бодрости и радости. Гости станут зрителями и участниками концертов, танцевальных вечеров и открытых репетиций клубных коллективов. Для тех, кто хочет попробовать что‑то новое, подготовлены мастер‑классы по пению и разным танцевальным направлениям — от народного танца до фламенко и танго. Любители сценического искусства смогут посетить занятия клубов актёрского мастерства, а ценители изобразительного творчества — погрузиться в мир красок и форм на уроках рисования.

Образовательная составляющая программы позволит не только развлечься, но и узнать что‑то полезное. Так, в центре «Тимирязевский» расскажут, как сохранить энергию и хорошее самочувствие зимой, уделив особое внимание роли витаминов в холодный сезон. В центре «Гагаринский» ценителей литературы ждет лекция «Юность Александра Блока», раскрывающая истоки творчества великого поэта. А в центре «Хорошевский» можно будет узнать об удивительной традиции зимних скульптур в России — истории снежных и ледяных композиций, ставших неотъемлемой частью новогодних праздников.

Особого внимания заслуживают кулинарные мастер‑классы, которые пройдут в 13 центрах при участии экспертов интегративной нутрициологии. С 11:00 до 13:00 участники под руководством специалистов приготовят полезную закуску из куриного филе, овощей и сыра. Параллельно они обсудят принципы сбалансированного питания и способы сделать праздничный стол одновременно вкусным и полезным — бесценные знания накануне новогодних застолий.

Пространство центров к выходным преобразится: помещения украсят новогодним декором, у входа будет звучать праздничная музыка, а гостей непременно угостят горячим чаем. Особое настроение создаст стилизованная доска итогов года — здесь участники проекта смогут поделиться своими достижениями и яркими событиями, оставив память о личном годе в общей праздничной летописи.

Чтобы стать частью этого праздника, достаточно прийти в любой центр «Московского долголетия». Уточнить детали программы можно по телефону +7 495 870‑44‑44.