"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы

Специально для проекта "Зима в Москве" разработан увлекательный интерактивный маршрут по историческим особнякам.

С 1 декабря по 28 февраля гости традиционного фестиваля «Усадьбы Москвы» могут отправиться в необычное путешествие по старинным усадьбам усадьбы. Маршрут «Москва усадебная» — это интерактивная офлайн‑игра, объединяющая 14 исторических особняков, имеющих непосредственное отношение к нашему великому литературному наследию.

Участникам предлагается собрать коллекцию штампов в специальной карте: первый получают в любой точке маршрута, последующие — при дальнейшем посещении усадеб. Чем больше отметок — тем ценнее подарок, который вручат на флагманской площадке в музее‑заповеднике «Коломенское».

Коломенское: парк, чаепития и ретрофотоателье

Музей‑заповедник «Коломенское» встречает гостей зимней сказкой: парковые аллеи, памятники архитектуры и насыщенная программа. Ежедневно здесь проходят бесплатные мероприятия для всех возрастов. Можно:

окунуться в прошлое в ретрофотоателье;

отправить праздничную открытку через «Усадебную почту»;

попробовать чай «Москва» на станции «Московское чаепитие»;

посмотреть уличные спектакли и поучаствовать в мастер‑классах.

Особняк Хитрово: пушкинский адрес на Арбате

Старейший дом Арбата, возведённый в 1777 году, обрел ампирный облик после пожара 1812 года. В свое время здесь проживала молодая чета Пушкиных — Александр Сергеевич и Наталья Николаевна. После советских лет, когда залы особняка превратились в коммунальные квартиры, здание отреставрировали: восстановили первоначальную планировку, паркет и декоративную отделку. Сегодня это место притяжения для тех, кто хочет прикоснуться к эпохе великого поэта. В зимнем сезоне особняк включен в онлайн‑квест «Тайны старого Арбата, или Ключи от города»: участники не только узнают историю усадьбы, но и решат увлекательные задания.

Усадьба Льва Толстого в Хамовниках: место, где создавались шедевры

Почти 20 лет жизни Льва Толстого связаны с этой усадьбой, купленной в 1882 году. Несмотря на близость к центру, здесь сохранялась атмосфера загородной жизни: сад с яблонями и вишнями, каток зимой, чаепития летом. Именно в этих стенах писатель создал более 100 произведений, включая роман «Воскресение» и повесть «Смерть Ивана Ильича». После смерти Толстого усадьбу превратили в музей, коллекция которого насчитывает более 5 000 подлинных предметов — от мебели до личных вещей семьи. Сегодня здесь можно увидеть кабинет писателя; гостиную и столовую; детские комнаты; сад, где гуляли Толстые.

Дом‑музей И. С. Тургенева: где родилась «Муму»

Деревянный особняк с шестью белыми колоннами на Остоженке (1818–1819) связан с именем Ивана Тургенева. Здесь жила его мать, Варвара Петровна, чьи черты воплотились в образе своенравной барыни из рассказа «Муму». Музей, открытый в 2009 году, после реставрации 2018‑го воссоздаёт атмосферу эпохи через подлинные предметы быта, рукописи писателя, архивные документы и портреты. На территории также растет дуб — «потомок» тургеневского дерева из Спасского‑Лутовиново. Рядом, в сквере имени Тургенева, установлен первый в Москве памятник писателю.

Дворец Разумовских: от дома дьяка XVI века до музея современности

История усадьбы началась в XVI столетии с владения дьяка Михаила Мунехина. В начале XIX века имение перешло к Льву Разумовскому, а после пожара 1812 года было восстановлено архитектором Доменико Жилярди. Так появился монументальный особняк кирпично‑красного цвета с портиком дорического ордера, колоннадой в центре, лепниной и гипсовыми львиными масками на флигелях. Сегодня здесь располагается экспозиция Государственного центрального музея современной истории России, где представлены артефакты, повествующие о ключевых событиях страны.

Маршрут «Москва усадебная» — это не просто экскурсия, а возможность прожить мгновения прошлого, увидеть, где творили классики русской литературы, и ощутить связь времен через архитектуру, предметы быта и исторические вещи, сохранившиеся в стенах старинных особняков.