Пятница 19 декабря

10:57Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"? 10:09Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы 09:56Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом 09:54"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы 09:07"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса 06:42Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино 03:21Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ 00:17Мошенники смогли обмануть Ларису Долину из-за ее мании величия – психиатр 21:09"Было бы нечестно": продюсер разболтал, появится ли Лариса Долина в новогоднем фильме 20:27Назван салат, который ни за что нельзя есть на Новый год: дети его любят 19:10Метод "пустого стакана": как уснуть за 2 минуты, если в голове рой мыслей 18:07Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги 17:32Опасное сочетание: почему гречка с молоком – это худшее, что можно придумать для ваших сосудов и костей 16:10Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы 15:38Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака 14:56Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом 14:29"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря 12:43"Продала квартиру в состоянии психического расстройства": появилось полное решение по делу Долиной 11:12Юрию Никулину – 104 года: об этих фактах из жизни великого советского актера вы точно не знали 10:12Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки 09:15Адвокат семьи Тиммы заявила о трусливом бегстве Седоковой: Может только плакать 06:49Как советский фильм "Коллеги" с Василием Ливановым в главной роли повлиял на молодежь 03:28Названы фильмы, которые лидируют по числу попаданий в разные категории премии "Оскар-2026" 00:29Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе 20:29Диброва заговорила о предложении руки и сердца от Товстика после развода с мужем 18:32Киркоров впервые рассказал о перенесенной травле на фоне скандала вокруг Долиной 16:45Кадышеву довели прямо на съемках новогоднего шоу: Не смогла совладать с эмоциями 16:07Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых 15:47Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу 15:37 Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете 14:58Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой 14:23Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда 13:02Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России 12:33Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились 12:29Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды 12:07Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России 12:01Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы 11:13Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 10:50Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество" 09:21Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде 08:37Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда 06:5497 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи 03:12Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей 00:09Стоимость квартиры в Москве пересчитали по цене шаурмы – исследование дня 19:56"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю 18:48"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье 17:49С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной 17:18Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России 16:42"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 16:18Названа главная ошибка всех худеющих: убрав эти продукты, вы только навредите
"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы

"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы
182

Специально для проекта "Зима в Москве" разработан увлекательный интерактивный маршрут по историческим особнякам.

С 1 декабря по 28 февраля гости традиционного фестиваля «Усадьбы Москвы» могут отправиться в необычное путешествие по старинным усадьбам усадьбы. Маршрут «Москва усадебная» — это интерактивная офлайн‑игра, объединяющая 14 исторических особняков, имеющих непосредственное отношение к нашему великому литературному наследию.

Участникам предлагается собрать коллекцию штампов в специальной карте: первый получают в любой точке маршрута, последующие — при дальнейшем посещении усадеб. Чем больше отметок — тем ценнее подарок, который вручат на флагманской площадке в музее‑заповеднике «Коломенское».

Коломенское: парк, чаепития и ретрофотоателье

Музей‑заповедник «Коломенское» встречает гостей зимней сказкой: парковые аллеи, памятники архитектуры и насыщенная программа. Ежедневно здесь проходят бесплатные мероприятия для всех возрастов. Можно:

  • окунуться в прошлое в ретрофотоателье;
  • отправить праздничную открытку через «Усадебную почту»;
  • попробовать чай «Москва» на станции «Московское чаепитие»;
  • посмотреть уличные спектакли и поучаствовать в мастер‑классах.

Особняк Хитрово: пушкинский адрес на Арбате

Старейший дом Арбата, возведённый в 1777 году, обрел ампирный облик после пожара 1812 года. В свое время здесь проживала молодая чета Пушкиных — Александр Сергеевич и Наталья Николаевна. После советских лет, когда залы особняка превратились в коммунальные квартиры, здание отреставрировали: восстановили первоначальную планировку, паркет и декоративную отделку. Сегодня это место притяжения для тех, кто хочет прикоснуться к эпохе великого поэта. В зимнем сезоне особняк включен в онлайн‑квест «Тайны старого Арбата, или Ключи от города»: участники не только узнают историю усадьбы, но и решат увлекательные задания.

Усадьба Льва Толстого в Хамовниках: место, где создавались шедевры

Почти 20 лет жизни Льва Толстого связаны с этой усадьбой, купленной в 1882 году. Несмотря на близость к центру, здесь сохранялась атмосфера загородной жизни: сад с яблонями и вишнями, каток зимой, чаепития летом. Именно в этих стенах писатель создал более 100 произведений, включая роман «Воскресение» и повесть «Смерть Ивана Ильича». После смерти Толстого усадьбу превратили в музей, коллекция которого насчитывает более 5 000 подлинных предметов — от мебели до личных вещей семьи. Сегодня здесь можно увидеть кабинет писателя; гостиную и столовую; детские комнаты; сад, где гуляли Толстые.

Дом‑музей И. С. Тургенева: где родилась «Муму»

Деревянный особняк с шестью белыми колоннами на Остоженке (1818–1819) связан с именем Ивана Тургенева. Здесь жила его мать, Варвара Петровна, чьи черты воплотились в образе своенравной барыни из рассказа «Муму». Музей, открытый в 2009 году, после реставрации 2018‑го воссоздаёт атмосферу эпохи через подлинные предметы быта, рукописи писателя, архивные документы и портреты. На территории также растет дуб — «потомок» тургеневского дерева из Спасского‑Лутовиново. Рядом, в сквере имени Тургенева, установлен первый в Москве памятник писателю.

Дворец Разумовских: от дома дьяка XVI века до музея современности

История усадьбы началась в XVI столетии с владения дьяка Михаила Мунехина. В начале XIX века имение перешло к Льву Разумовскому, а после пожара 1812 года было восстановлено архитектором Доменико Жилярди. Так появился монументальный особняк кирпично‑красного цвета с портиком дорического ордера, колоннадой в центре, лепниной и гипсовыми львиными масками на флигелях. Сегодня здесь располагается экспозиция Государственного центрального музея современной истории России, где представлены артефакты, повествующие о ключевых событиях страны.

Маршрут «Москва усадебная» — это не просто экскурсия, а возможность прожить мгновения прошлого, увидеть, где творили классики русской литературы, и ощутить связь времен через архитектуру, предметы быта и исторические вещи, сохранившиеся в стенах старинных особняков.

19 декабря 2025, 09:54
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

