Более 60 домов в ВАО прошли капитальный ремонт

Специалисты комплекса городского хозяйства преобразили жилые кирпичные пятиэтажки и высотные "панельки" на ранее благоустроенных улицах.

В 2025 году на востоке столицы завершился очередной этап масштабной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В общей сложности в разных районах ВАО обновили 62 здания, уделив внимание не только внешнему облику, но и конструктивной части сооружений.

На Щелковском шоссе, дом 27, применили технологию «мокрый фасад». Процесс шел поэтапно: сначала рабочие расчистили поверхности, заделали межпанельные швы и загрунтовали стены, затем установили кронштейны для кондиционеров и корзин. Следующим шагом стало приклеивание минераловатного утеплителя, после чего поверхность вновь загрунтовали и пропитали армирующим составом с сеткой. Завершили работы нанесением декоративной штукатурки и двух слоев краски, а затем смонтировали корзины для кондиционеров. Дополнительно привели в порядок входные группы и балконные плиты, заменили окна в подъездах, отремонтировали откосы и отливы.

В доме 4 на Новосибирской улице обновили фасад, крышу и подвал, а также заменили инженерные системы. Ремонт стен выполнили с применением полимерцементной смеси на армирующих сетках: сначала промыли наружные поверхности и удалили отслоившуюся плитку, затем расчистили и заново заполнили межпанельные швы современным материалом. Далее последовательно нанесли клеевые составы с армирующей сеткой, декоративные слои и паропроницаемую краску. Входные группы отремонтировали, отливы заменили.

В Старослободском переулке, дом 6, специалисты отремонтировали фасад и крышу, заменили магистрали водоотведения и горячего водоснабжения. Фасад потребовал особого подхода — нужно было восстановить первоначальный облик и повысить эксплуатационные характеристики. Рабочие тщательно промыли стены, восстановили кирпичную кладку, обработали проблемные участки антигрибковым составом и провели гидрофобизацию для защиты от осадков. Кроме того, привели в порядок входные группы и балконы, установили новые водосточные трубы и обновили цокольное покрытие, придав дому эстетичный вид.

Таким образом, капитальный ремонт не просто продлил срок службы зданий, но и заметно улучшил условия проживания москвичей.