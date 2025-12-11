Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Более 60 домов в ВАО прошли капитальный ремонт

Более 60 домов в ВАО прошли капитальный ремонт
13

Специалисты комплекса городского хозяйства преобразили жилые кирпичные пятиэтажки и высотные "панельки" на ранее благоустроенных улицах.

В 2025 году на востоке столицы завершился очередной этап масштабной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В общей сложности в разных районах ВАО обновили 62 здания, уделив внимание не только внешнему облику, но и конструктивной части сооружений.

На Щелковском шоссе, дом 27, применили технологию «мокрый фасад». Процесс шел поэтапно: сначала рабочие расчистили поверхности, заделали межпанельные швы и загрунтовали стены, затем установили кронштейны для кондиционеров и корзин. Следующим шагом стало приклеивание минераловатного утеплителя, после чего поверхность вновь загрунтовали и пропитали армирующим составом с сеткой. Завершили работы нанесением декоративной штукатурки и двух слоев краски, а затем смонтировали корзины для кондиционеров. Дополнительно привели в порядок входные группы и балконные плиты, заменили окна в подъездах, отремонтировали откосы и отливы.

В доме 4 на Новосибирской улице обновили фасад, крышу и подвал, а также заменили инженерные системы. Ремонт стен выполнили с применением полимерцементной смеси на армирующих сетках: сначала промыли наружные поверхности и удалили отслоившуюся плитку, затем расчистили и заново заполнили межпанельные швы современным материалом. Далее последовательно нанесли клеевые составы с армирующей сеткой, декоративные слои и паропроницаемую краску. Входные группы отремонтировали, отливы заменили.

В Старослободском переулке, дом 6, специалисты отремонтировали фасад и крышу, заменили магистрали водоотведения и горячего водоснабжения. Фасад потребовал особого подхода — нужно было восстановить первоначальный облик и повысить эксплуатационные характеристики. Рабочие тщательно промыли стены, восстановили кирпичную кладку, обработали проблемные участки антигрибковым составом и провели гидрофобизацию для защиты от осадков. Кроме того, привели в порядок входные группы и балконы, установили новые водосточные трубы и обновили цокольное покрытие, придав дому эстетичный вид.

Таким образом, капитальный ремонт не просто продлил срок службы зданий, но и заметно улучшил условия проживания москвичей.

Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет

Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет
Платформа "Город идей" дает горожанам возможность влиять на облик столичных районов. С 2021 года в Москве преобразилось более 1400 дворов — это около шести процентов от общего числа дворовых территорий столицы, которых насчитывается свыше 24 тысяч.

Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро
Проект реализован уже более чем на 40%. На Кольцевой линии московского метро продолжается возведение станции «Достоевская».

На западе Москвы появилось новое общественное пространство

На западе Москвы появилось новое общественное пространство
Рядом с центром хронических болезней создали комфортную зону отдыха с озеленением, велопарковкой и арт-объектом. В Западном административном округе Москвы, на территории международного медицинского кластера в Сколкове, завершилось комплексное благоустройство территории возле нового центра хронических болезней.

В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца

В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца
Жители сдают стекло, бумагу, пластик и даже блистеры от лекарств. В ЮАО заработал первый экоцентр регионального оператора Москвы, который принимает на переработку более 20 видов вторсырья, включая бумагу, пластиковые контейнеры, стеклянные флаконы, алюминиевые и жестяные банки, а также опасные отходы — батарейки и ртутные градусники.

На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов

На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов
В Новокосине, Метрогородке, Косино-Ухтомском и других районах ВАО появятся новые производства и образовательные учреждения. Промышленная и социальная инфраструктура Москвы активно развивается, в том числе за счет реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве

"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве
После обновления зданий в московских школах появились лаборатории, студии и залы – теперь у детей больше шансов найти занятие по душе. Программа «Моя школа», стартовавшая в 2023/2024 учебном году, уже значительно изменила облик столичного образования.

