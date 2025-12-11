Активные выходные: что предлагает "Зима в Москве" горожанам

От мастер-классов и театральных постановок до спортивных состязаний и благотворительных акций – столица подготовила насыщенную программу семейных развлечений.

В ближайшие выходные москвичи и гости города смогут окунуться в предпраздничную атмосферу благодаря проекту «Зима в Москве». Разнообразные мероприятия развернутся на десятках площадок в разных районах города, предлагая развлечения для всех возрастов и интересов. Вход бесплатный, иногда требуется предварительная регистрация.

В музее‑заповеднике «Коломенское» с 13 по 14 декабря пройдет «Дворянский променад». Посетители перенесутся в эпоху московского дворянства: уличные актеры в исторических костюмах разыграют яркие сценки, демонстрируя быт и праздники прошлых веков. Желающие смогут примерить образы той эпохи в ретрофотоателье. В «Коломенском» также заработает тир — желающих проверить меткость ждут с 11:00 до 21:00.

Любители рукоделия и традиций приглашаются в пальмовую оранжерею на Тверской площади. 12, 13 и 14 декабря здесь пройдут мастер‑классы: участники создадут подсвечники для праздничного декора и освоят основы чеканки.

Тем, кто хочет подарить радость другим, подойдет акция «Добрая елка». На сайте проекта уже собраны сотни желаний детей от 3 до 17 лет. Елки с шарами‑желаниями разместят в Центральном детском магазине, парке «Зарядье», «Острове мечты» и других локациях. Достаточно снять шар и заполнить заявку, чтобы исполнить детскую мечту. Павильоны «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает» в более чем 30 точках города будут принимать подарки для участников специальной военной операции, детей из новых регионов, зоотовары для бездомных животных. Открытки можно подписать прямо на месте.

Творческие и интеллектуальные мероприятия запланированы в парке искусств «Музеон». 12 декабря с 17:00 до 18:30 здесь пройдут состязания на логику и эрудицию, а в 19:00 начнется мастер‑класс по фотографии — гости освоят разные техники съемки и создадут собственные кадры. 13 декабря в 15:00 состоится лекция о здоровом образе жизни, а в 17:00 психолог расскажет, как справляться с тревогой. 14 декабря гости освоят технику оригами.

В Люблине 13 декабря в 16:00 покажут народную сказку «По щучьему велению». Зрители станут участниками действия: будут разгадывать загадки, водить хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также кататься на коньках. В парке «Пионерский» в 12:00 стартует развлекательная программа «По следам снежного властелина “День медведя”» с играми, световым шоу и праздничными угощениями.

В детском парке «Фили» 14 декабря запланирована вечерняя дискотека, а на ВДНХ пройдут соревнования и конкурсы в честь Всемирного дня катания на коньках. Семейные команды смогут поучаствовать в веселых эстафетах 13 и 14 декабря – их ждут на площадке у районного центра «Место встречи “Баку”» и на стадионе «Авангард».

В Липовом парке и у ротонды на бульваре Генерала Карбышева с 14:00 до 16:00 пройдут турниры по шаффлборду, бокс‑хоккею, корнхолу и кульбутто. 14 декабря там же состоятся открытые турниры по брумболу и фитнес‑зарядка с батутами. В парке имени Святослава Федорова 13 декабря с 14:00 до 16:00 можно будет поучаствовать в турнирах и мастер‑классах по армрестлингу, силомеру, гиревому спорту и перетягиванию каната.

Выступления диджеев можно послушать в парках «Сокольники» (16:00–21:00), «Фили» (14:00–20:00) и «Ходынское поле» (16:00–21:30).

В филиалах усадьбы Деда Мороза (ландшафтный парк «Митино», Измайловский парк, парк Олимпийской деревни) 13 и 14 декабря с 12:00 до 19:00 гостей ждут мастер‑классы по танцам, созданию коллажей и новогодних открыток, активные игры и новогодние хиты.