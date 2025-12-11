Театр Пушкина заиграл новыми красками

Специальное освещение подчеркивает детали фасада и создает праздничную атмосферу по вечерам.

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина на Тверском бульваре стал еще выразительнее благодаря новой архитектурно‑художественной подсветке. Главной задачей дизайнеров было деликатно выделить особенности фасада исторического здания, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения, и сделать более заметными театральные афиши.

Для реализации замысла специалисты смонтировали около 40 осветительных приборов суммарной мощностью 2,3 киловатта. В работе использовали линейные светильники, прожекторы со светодиодами нейтрального белого цвета и гибкие светильники с цветными светодиодами. Подсветка функционирует в двух режимах — повседневном и праздничном, что позволяет варьировать визуальное восприятие здания в зависимости от событий и времени года.

Вообще, действующая концепция освещения столицы предполагает использование теплых или нейтральных оттенков белого цвета при умеренной мощности светильников. Такой подход помогает органично подчеркнуть архитектурные элементы, формируя целостное световое пространство города. Сегодня городскую среду формируют свыше миллиона светильников, причем значительная их часть работает на энергоэффективных светодиодах, что способствует снижению энергопотребления. В целом, за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос вдвое, а количество зданий, украшенных художественной подсветкой, – в четыре раза.

Ранее сообщалось, что в 2025 году планируется оснастить подсветкой около 100 объектов. Уже сейчас можно оценить обновленное освещение фасадов 50 общеобразовательных школ, Живописного моста, культурного центра «Москвич» на Волгоградском проспекте, Царской набережной Москвы‑реки в музее‑заповеднике «Коломенское». Красивую подсветку получили и несколько храмов — в Ростокине (на Малахитовой улице), в районах Крылатское и Таганский, а также историческое здание с домовой церковью Святого Александра Невского на Большой Садовой улице. В ближайшее время архитектурная подсветка преобразит Большую спортивную арену в «Лужниках». С помощью технологии видеомэппинга и динамической подсветки фасад превратят в мультимедийное пространство.