Театр Пушкина заиграл новыми красками

Вторник 27 января

17:03Адвокат Самойловой отреагировал на иск Джигана об отмене брачного договора 16:0242-летняя Бородина открыто заговорила о пластических операциях: Решусь на круговую 14:04"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни 13:28ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"? 13:05Особняк Скрябина ждет реставрация 12:40Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности 12:11Заплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 11:57Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО 11:28"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей 11:24Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 10:37От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году 10:18В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово 10:03Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект" 09:50Москва расширяет сеть дошкольных учреждений: 16 детских садов уже строится 09:17Секрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь 09:14В новостройку в Ново-Переделкине переедут более 300 участников программы реновации 08:25 "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 06:36Модный приговор 2026: стилист назвала вещи, которые сделают вас иконой стиля 03:17Время перемен: 5 книг о внутренних трансформациях на пути к счастливой жизни 00:16Богатство посыпется на вас: что нужно сделать 27 января в Нинин день 22:05Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото 21:04Бородина сделала заявление о желании родить ребенка от Сердюкова 18:32Симоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией 17:23Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни 16:06"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой 15:36"Искусство движения": в кинопарке "Москино" пройдет танцевальная смена творческого лагеря 15:17От интеллектуальных баталий до концертов на катках: как прошли Дни студенчества в Москве 14:14Комфортный путь над землей: у "Бульвара Рокоссовского" появится современная пешеходная галерея 14:06[ТЕСТ] "А орешки не простые!": помните ли вы все тайны сказки о Царе Салтане? 13:21Фармацевт посоветовал аналог? Доктор Мясников рассказал, почему это может быть привести к трагедии 13:04В Москве обновили 18 зданий с иониками в 2025 году 12:39Готовьтесь к проверке на прочность: астрологи назвали главный подвох февраля 2026 года для всех знаков зодиака 11:36"Спорт без преград": в Москве пройдут соревнования для людей с ОВЗ 11:20Царицыно зимой: путешествие по сказочному парку 11:18"Ты единственный": Волочкова сделала отчаянное обращение к Цискаридзе на фоне слухов о его свадьбе 10:17Хватит верить отзывам: Клео.ру запустил честное народное голосование за лучший бальзам для губ 09:24Редкие гости столицы: в Кусковском лесопарке заметили щуров 09:08Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой 08:41Смертельно больной Кушанашвили заговорил об окончании карьеры 04:05Наталья Бехтерева назвала место в организме, где живет душа: ответ неожиданный 00:20Семь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день 21:11Врач назвала продукт №1 по содержанию железа: есть его категорически запрещено 18:52Одного спортзала мало: ученые нашли простой способ продлить жизнь 15:46Обнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100 13:44Восемь тысяч школьников и студентов приняли участие в зимнем спортивном фестивале в "Лужниках" 13:30"Усадьбы Москвы": посещаем самые популярные площадки проекта 12:39Мудрость или усталость? 7 причин, почему счастливые люди перестают отмечать день рождения 09:50Мужской мозг стареет быстрее, но страшный диагноз чаще ставят женщинам: ученые раскрыли жестокий парадокс 06:28Время перемен и неудержимой энергии: когда наступит год Огненной Лошади и что он нам принесет 03:14Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав
Театр Пушкина заиграл новыми красками

Специальное освещение подчеркивает детали фасада и создает праздничную атмосферу по вечерам.

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина на Тверском бульваре стал еще выразительнее благодаря новой архитектурно‑художественной подсветке. Главной задачей дизайнеров было деликатно выделить особенности фасада исторического здания, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения, и сделать более заметными театральные афиши.

Для реализации замысла специалисты смонтировали около 40 осветительных приборов суммарной мощностью 2,3 киловатта. В работе использовали линейные светильники, прожекторы со светодиодами нейтрального белого цвета и гибкие светильники с цветными светодиодами. Подсветка функционирует в двух режимах — повседневном и праздничном, что позволяет варьировать визуальное восприятие здания в зависимости от событий и времени года.

Вообще, действующая концепция освещения столицы предполагает использование теплых или нейтральных оттенков белого цвета при умеренной мощности светильников. Такой подход помогает органично подчеркнуть архитектурные элементы, формируя целостное световое пространство города. Сегодня городскую среду формируют свыше миллиона светильников, причем значительная их часть работает на энергоэффективных светодиодах, что способствует снижению энергопотребления. В целом, за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос вдвое, а количество зданий, украшенных художественной подсветкой, – в четыре раза.

Ранее сообщалось, что в 2025 году планируется оснастить подсветкой около 100 объектов. Уже сейчас можно оценить обновленное освещение фасадов 50 общеобразовательных школ, Живописного моста, культурного центра «Москвич» на Волгоградском проспекте, Царской набережной Москвы‑реки в музее‑заповеднике «Коломенское». Красивую подсветку получили и несколько храмов — в Ростокине (на Малахитовой улице), в районах Крылатское и Таганский, а также историческое здание с домовой церковью Святого Александра Невского на Большой Садовой улице. В ближайшее время архитектурная подсветка преобразит Большую спортивную арену в «Лужниках». С помощью технологии видеомэппинга и динамической подсветки фасад превратят в мультимедийное пространство.

11 декабря 2025, 15:30
Особняк Скрябина ждет реставрация

В Большом Николопесковском переулке начнут восстанавливать интерьеры дома, где жил и творил знаменитый композитор. В Москве готовятся к реставрации особняка в Большом Николопесковском переулке (дом 11, строение 1) — памятника архитектуры XIX — начала XX века, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения.

Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности

В рамках проекта работают десятки катков, лыжных трасс, проходят спортивные мероприятия с участием звезд. В этом сезоне благодаря проекту «Зима в Москве» в городе организована большая сеть открытых площадок для активного отдыха.

Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО

Городское пространство стало удобнее для жителей, водителей и туристов. В Центральном административном округе в 2025 году прошло комплексное благоустройство Мантулинской улицы и территории, прилегающей к парку «Красная Пресня».

"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей

Участники пробовали свои силы в веселых зимних забавах и спортивных состязаниях. В минувший выходные в «Лужниках» состоялся масштабный праздник «Зимний день московского спорта», ставший частью городского проекта «Зима в Москве».

От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году

Изменения в пешеходной инфраструктуре делают ежедневные маршруты москвичей безопаснее, удобнее и быстрее. В 2025 году в Москве ввели в эксплуатацию свыше двадцати новых подземных и надземных пешеходных переходов.

В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово

Современные технологии позволяют прокладывать коммуникации в плотной городской застройке без существенных неудобств для жителей. На западе Москвы активно модернизируется инженерная инфраструктура, в частности в районе Раменки ведется строительство газопровода высокого давления.

