"Согревающий маршрут" на ВДНХ: гуляем по городу зимой с комфортом

Прогулка по знаковым местам выставки с возможностью передохнуть и согреться – новая сезонная инициатива площадки в рамках проекта "Зима в Москве".

На ВДНХ представили особый зимний маршрут, призванный сделать прогулки в холодное время года комфортными и увлекательными. «Согревающий маршрут» объединяет 30 ключевых точек на территории выставки: посетители смогут осмотреть главные павильоны, архитектурные достопримечательности, парковые зоны и площадки проекта «Зима в Москве», не рискуя замёрзнуть.

Для удобства гостей разработана специальная карта — ее можно получить бесплатно в инфоцентре у арки главного входа или воспользоваться электронной версией. Старт путешествия — у парадной арки, где к новогодним праздникам установили эффектный елочный шар с иллюминацией и светящиеся цифры. Внутри шара оборудованы фотозоны, позволяющие сделать яркие снимки на память.

Далее путь идет к павильону «Рабочий и колхозница», увенчанному 24‑метровой скульптурной композицией. Пройдя немного дальше, гости оказываются у павильона № 1 «Центральный» — монументального здания в стиле сталинского ампира с колоннадами и 35‑метровым позолоченным шпилем. В прошлом году он был открыт после реставрации. Сейчас здесь проходит выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея».

Следующей остановкой стал павильон № 59, где не так давно открылся Музей героизма. Его мультимедийная экспозиция посвящена подвигам военнослужащих в зоне специальной военной операции.

После осмотра архитектурных объектов маршрут предлагает прогулку по экотропе или созерцание Садового пруда парка «Останкино» из зеленого бельведера. В этой части пути особенно пригодятся теплая одежда и термос с горячим напитком — их рекомендуется взять с собой. Альтернатива — заглянуть в одно из кафе или ресторанных зон ВДНХ, расположенных рядом с основными площадками.

Финальной точкой маршрута стал каток вдоль Главной аллеи, огибающий фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Вечером пространство преображается: разноцветная подсветка, украшенные ели и новогодние мелодии создают атмосферу зимней сказки.

«Согревающий маршрут» продолжает традицию тематических прогулок по ВДНХ — он стал зимним аналогом популярного летнего «Освежающего маршрута». Проект «Зима в Москве» объединяет культурные, образовательные и спортивные инициативы, делая городскую среду комфортнее и интереснее для жителей и гостей столицы.