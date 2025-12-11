Стройка года: на Воробьевых горах представили лучшие архитектурные проекты – 2025

От Третьяковки до новых станций метро – награды на главном строительном конкурсе столицы удостоены различные решения.

В эскалаторной галерее станции «Воробьевы горы» открылась экспозиция, посвященная лауреатам ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Посетить бесплатную выставку можно до 25 декабря включительно. Она наглядно демонстрирует, как современные строительные решения формируют комфортную городскую среду и влияют на качество жизни москвичей.

Данный конкурс проводят в Москве с 2000 года. Его задача — выделить наиболее значимые объекты, возведенные в городе за минувший год. Среди реализованных проектов 2025 года жюри выделило целый ряд знаковых сооружений, среди которых – новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, культурно‑досуговый центр «Полярный» на Полярной улице, дворец тенниса «Лужники», а также велопешеходный мост через Нагатинский затон.

Отдельного внимания удостоились восемь новых станций метро – «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Коммунарка», «Новомосковская» (Троицкая линия) и «Потапово» (Сокольническая линия). Их признали проектом года, поскольку эти объекты не только расширяют транспортную сеть города, но и задают новые стандарты дизайна и функциональности подземных пространств.

На выставке представлены фотографии и ключевые сведения о каждом из победителей. Экспозиция позволяет оценить разнообразие архитектурных подходов и технологических решений, использованных при реализации проектов. Размещение выставки в эскалаторной галерее «Воробьевых гор» также не случайно: это уже девятая экспозиция здесь, что в очередной раз подчеркивает роль пространства как площадки для демонстрации городских достижений.

Организаторы отмечают, что конкурс, прошедший в Москве уже в 26-й раз, стимулирует развитие инновационных технологий и внедрение современных архитектурных идей. Каждый из отмеченных объектов вносит вклад в формирование облика столицы, сочетая практичность, эстетику и заботу о потребностях горожан. Выставка дает возможность жителям и гостям мегаполиса увидеть, как он меняется, и познакомиться с проектами, которые определяют его будущее.