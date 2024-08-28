Парк "Яуза" преображается: отремонтированы четыре мостика у ротонды "Храм воздуха"

Обновление парка "Яуза" – это масштабный проект, который создает современное, комфортное и привлекательное пространство для отдыха и прогулок.

Северо-Восточный административный округ Москвы становится все более привлекательным для жителей благодаря масштабному проекту по созданию парка "Яуза". Этот зеленый оазис протянулся практически через весь округ, граничит с 10 районами и охватывает территорию, где проживает более миллиона человек. В этом году завершаются основные работы по благоустройству данной территории, превращая ее в современное, комфортное и живописное рекреационное пространство.

Одним из особенных объектов, расположенных в парке "Яуза", является беседка-ротонда "Храм воздуха". Это историческое сооружение, которое когда-то являлось частью усадьбы Свиблово и ее парка, созданного в XVIII веке. Тогда к ротонде, установленной на искусственном острове на реке Яузе, вели четыре живописных горбатых мостика. Со временем эти мостовые конструкции пришли в упадок, требуя срочной реконструкции.

Специалисты провели тщательное обследование мостиков и выявили, что многие их элементы находятся в плачевном состоянии. Деревянные части рассохлись, металлические – подверглись коррозии, а бетонные ступени начали разрушаться. Было принято решение полностью восстановить эти сооружения, сохранив их исторический облик и гармоничное вписывание в общую концепцию парка.

Реконструкция мостиков началась с демонтажа старых деревянных настилов и перил. Затем специалисты очистили металлические конструкции от накопившихся годами лакокрасочных материалов и укрепили их. Бетонные ступени также были восстановлены. После этого мостики обшили лиственницей, предварительно обработав ее специальными защитными составами и окрасив в теплый, насыщенный цвет "заря". Завершающим этапом стала установка новых деревянных перил, гармонично дополнивших обновленный облик сооружений.

Благодаря проведенным работам мостики, ведущие к ротонде "Храм воздуха", приобрели ухоженный и привлекательный вид, органично вписавшись в общую концепцию благоустройства парка "Яуза". Теперь эта историческая достопримечательность, окруженная зеленью, предстает во всей своей красе, радуя жителей и гостей округа.