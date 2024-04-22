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Понедельник 22 апреля

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В парке "Яуза" будет создано пять тематических маршрутов – Собянин

В парке "Яуза" будет создано пять тематических маршрутов – Собянин
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В парке "Яуза" в Москве будет создано пять тематических маршрутов по инициативе мэра Сергея Собянина. Эти маршруты включают в себя пешеходно-рекреационный, велосипедный, спортивно-беговой, эколого-просветительский и историко-культурный.

Этот год станет завершающим для основных работ по созданию парка "Яуза", который станет уникальным рекреационным пространством, простирающимся от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду имени Н.В. Цицина Российской академии наук, "Сокольникам" и ВДНХ.

Мэр Москвы отметил, что уже приведено в порядок 13 участков общей площадью свыше 320 гектаров. Парк "Яуза" предлагает более 40 километров благоустроенных променадов и транзитных троп, предназначенных как для спокойных прогулок, так и для быстрого перемещения по парку.

Фото: Mos.ru

Парк будет обладать разнообразными возможностями для занятий спортом. Велосипедные маршруты протяженностью более 17 километров пролегают по живописным местам парка, предлагая возможность любоваться пейзажами. Беговые дорожки простираются более чем на 20 километров, что делает их подходящими для марафонов. Также в парке созданы и обновлены более 90 спортивных площадок с различным оборудованием для тренировок разного уровня сложности.

Фото: Mos.ru

Особое внимание уделено экологическому аспекту парка. Создан эколого-просветительский маршрут протяженностью около 14 километров, который приподнят над землей для сохранения цветов и трав, а также для наблюдения за животными в естественной среде. В парке работает инновационный экоцентр "Яуза", который знакомит посетителей с экологическими профессиями будущего.

Историко-культурный маршрут позволяет познакомиться с историческими объектами на берегах Яузы. Для детей обновлены более 50 игровых площадок с разнообразными аттракционами, а также созданы новые площадки для занятий со собаками.

Фото: Mos.ru

Парк "Яуза" станет не только местом отдыха и занятий спортом, но и уникальным пространством, объединяющим природу, спорт, культуру и экологию в одном месте.

ДНИ в Telegram

22 апреля 2024, 13:45
Фото: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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