Зрители со всего мира наблюдают онлайн за редкими животными Московского зоопарка

Столичный зоосад распахнул виртуальные двери в мир дикой природы, позволив каждому желающему заглянуть в самые сокровенные уголки жизни краснокнижных хищников и очаровательных панд.



Московский зоопарк, который по праву считается одним из лучших в мире, совершил настоящий цифровой прорыв. Теперь, чтобы увидеть трапезу знаменитой панды Катюши или вальяжную прогулку манула Тимофея, не нужно стоять в очередях. Проект онлайн-трансляций позволяет прикоснуться к тайнам фауны из любой точки планеты. Как сообщили в Департаменте информационных технологий Москвы, сервис стал еще круче: обновился дизайн, навигация стала интуитивной, а на главной странице появились вертикальные видео в стиле популярных соцсетей. Теперь наблюдать за хвостатыми звездами можно в формате "историй", не пропуская ни одного забавного момента.

Звезды экрана: от леопарда до тигра

В коллекции зоопарка более 1280 видов, и многие из них — настоящие раритеты. Один из главных любимцев публики — дальневосточный леопард Мизер. Это представитель самых малочисленных кошек на Земле. Рассмотреть каждый причудливый узор на его шкуре и восхититься грацией этого хищника теперь можно на персональной странице трансляции. Специалисты создали для Мизера идеальные условия, и его спокойствие в кадре — лучшая награда для зоологов.



Не менее величествен амурский тигр Степан. Этот рыжий гигант весом в четверть тонны — настоящий молчун. В отличие от сородичей, он редко подает голос, предпочитая эффектно маскироваться среди растительности. Его полосатый окрас в объективе камеры выглядит как произведение искусства. Наблюдение за таким мощным зверем в реальном времени дарит ни с чем не сравнимые эмоции.

Обезьяньи хитрости и амазонские гиганты

Особое внимание зрителей приковано к орангутанам. В зоопарке живут две семьи — с Суматры и Борнео. Эти рыжие интеллектуалы обожают решать головоломки, строить крыши из подручных материалов и пользоваться инструментами. Чтобы застать их за активными играми, эксперты советуют подключаться к трансляции в первой половине дня.



Настоящая сенсация сезона — вольер гигантских выдр, открывшийся в 2025 году. Эти уникальные животные впервые экспонируются в России! Их дом стилизован под джунгли Амазонии: теплые камни, огромный бассейн и атмосфера вечного лета. Выдры — обладатели самой густой шерсти в мире и невероятно активного характера, за их водными процедурами можно наблюдать часами. Рядом с ними поселились и малайские медведи — Маша, Лучик и Звездочка. Это самые миниатюрные мишки в мире, чья мимика не оставит равнодушным никого.

Цифровой комфорт для любителей природы

Обновленный интерфейс сайта зоопарка превращает просмотр в полноценное шоу. В разделе "Звезда месяца" собраны самые актуальные кадры, а рубрика "Тут создаются тренды" наполнена короткими роликами с самыми курьезными случаями из жизни зверей. Чтобы просмотр был еще приятнее, можно включить фоновую релакс-музыку.

Важно, что сервис заботится о зрителях из всех часовых поясов. Жители Дальнего Востока могут смотреть повторы дневных эфиров, когда в Москве уже глубокая ночь. Прямо со страницы трансляции можно перейти к покупке билетов через сервис "Мосбилет" или познакомиться с анкетами животных из приютов в разделе "Моспитомец".

Московский зоопарк сегодня — это не просто место для прогулок, а мощный научный и просветительский центр. Только за прошлый год здесь родилось около 600 малышей: от капибар до горилл. Благодаря технологиям, каждый из нас может стать свидетелем того, как подрастают будущие поколения редчайших обитателей Земли. Это и есть настоящая магия технологий на службе природы.