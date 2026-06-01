"Вот ты и не удержал!": Полина Гагарина публично обратилась к бывшему мужу с неожиданным признанием

Полина Гагарина в очередной раз доказала, что даже после громкого развода можно сохранить не только лицо, но и великолепное чувство юмора, превращая былые обиды в искрометные шутки.



Полина Гагарина и звездный фотограф Дмитрий Исхаков официально расторгли свой брак еще в 2021 году, поставив точку в красивой семилетней истории любви. Однако, к радости поклонников, "войны роз" не случилось. Бывшие супруги не просто сохранили дружеские отношения ради общей дочери Мии, но и продолжают публично подкалывать друг друга, заставляя фанатов гадать — а не искрит ли между ними до сих пор? На этот раз поводом для светских пересудов стал неожиданный визит певицы в микроблог бывшего мужа.

Дмитрий Исхаков опубликовал ироничное видео, в котором с серьезным видом "разложил по фактам", почему встречаться с излишне стройными женщинами — затея опасная. По версии фотографа, во время сильного шторма худышку может просто унести ветром, и мужчине придется пускаться в погоню. А вот дама "в теле" — это надежный якорь, который и сама на ногах устоит, и кавалера придержит.

Худышка Полина Гагарина, чей вес давно стал предметом восхищения и споров, мимо такого выпада пройти не смогла. Певица ворвалась в комментарии и нанесла сокрушительный удар своим юмором.

"Вот ты и не удержал! Меня унесло ветром", — отрезала артистка, фактически назвав свою стройность причиной краха их семейного гнезда.

Исхаков в долгу не остался, загадочно парировав: "Скоро ветер переменится". Поклонники тут же расценили этот диалог как самый изящный подкол года.

Пока фанаты обсуждают личную жизнь победительницы "Фабрики звезд-2", сама Полина продолжает покорять новые вершины. Недавно она произвела фурор в шоу "Маска" на НТВ. Скрываясь под личиной грациозного Жирафа, Гагарина сумела обвести вокруг пальца всех судей и триумфально вырвала победу в седьмом сезоне проекта. Но главной своей наградой артистка считает детей.

Напомним, что от брака с Исхаковым у Полины растет дочь Мия, которой недавно исполнилось девять лет. Певица устроила наследнице поистине королевский праздник, отметив, что девочка взяла все лучшее от обоих родителей. Но Мия — не единственный повод для гордости. Старшему сыну Гагариной от первого брака с актером Петром Кисловым уже исполнилось 18 лет.