Художников со всего мира приглашают в арт-резиденцию фестиваля "Перезагрузка" в Зарайске

Пугачеву обвинили в страшном преступлении Тесты Пригожин отважился на крайние меры ради фигуры Игры Сонник

Топ новостей недели

Травят за ваши же деньги: Мясников в пух и прах разнес мифы о "модном" витамине и завышенных нормахТравят за ваши же деньги: Мясников в пух и прах разнес мифы о "модном" витамине и завышенных нормах "Они хотели, чтобы я молчал": SHAMAN пригрозил грандиозным разоблачением – чьи имена скрыты в тайной папке певца?"Они хотели, чтобы я молчал": SHAMAN пригрозил грандиозным разоблачением – чьи имена скрыты в тайной папке певца? Бесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный деньБесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный день "Пенсия 30 тысяч, а билет – 200!": продюсер Дзюник возмутился стоимостью билетов на "Гамлета" "Пенсия 30 тысяч, а билет – 200!": продюсер Дзюник возмутился стоимостью билетов на "Гамлета"

Лента новостей

Понедельник 1 июня

15:24Пугачеву обвинили в страшном преступлении против известного артиста 13:20Художников со всего мира приглашают в арт-резиденцию фестиваля "Перезагрузка" в Зарайске 13:07"Вот ты и не удержал!": Полина Гагарина публично обратилась к бывшему мужу с неожиданным признанием 12:03Мэр Москвы поздравил горожан с Днем защиты детей 11:55Зрители со всего мира наблюдают онлайн за редкими животными Московского зоопарка 11:22Все-таки вредно: "оправданный" кофе на самом деле крадет наш сон 10:38"Вы сдаете анализы неправильно!": знаменитый доктор Абакумов раскрыл шокирующую правду 09:38Иосиф Пригожин решил пойти на крайние меры ради стройности 02:571 июня – Духов день: что принесет окончание Троицкого цикла 18:13Холодильник в 23:00: почему мы едим не когда голодны, а когда плохо 15:12Конец эпохи "уток": почему Инстасамка и другие дивы массово сдувают губы и удаляют ягодицы 11:53 Список запретных фраз: что категорически нельзя писать в Сети, чтобы не остаться без штанов 06:53День Святой Троицы, 31 мая 2026 года: как выжить в главный праздник лета и не угодить в сети нечисти 18:12Чем занять ребенка в дороге: 10 книг, которые поместятся в любую сумку 15:45Поешь "Я русский" – готовь пять миллионов: SHAMAN устроил беспощадную охоту на кавер-группы 12:36Как правильно принимать витамины и минералы: подробное расписание на весь день 07:50Шепот мертвых и змеиные свадьбы: жуткие запреты самого мистического дня мая – Троицкой субботы 17:08Слезы под проливным дождем: 7-летняя дочь Заворотнюк совершила душераздирающий жест на могиле матери. 15:18"Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью": Дима Билан ошарашил публику признанием о личной жизни 13:17Отказ печени за один обед: как популярный гарнир из холодильника превращается в смертельный яд 11:06Скрывали от всех: парализованная от дикой боли 70-летняя Долина тайно перенесла операцию 10:19Фестиваль "Сады и огороды" начнется 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве" 10:01Собянин: В Москве появится первый в России кластер лифтостроения 10:0092% россиян считают смекалку типичной национальной чертой: масштабное исследование 09:46"Я тебя тоже куда-нибудь вставлю": взбешенный Галкин пообещал отомстить SHAMANу за глумление в новом клипе 00:51Поставите крест на семейном счастье: почему свадьба на Федора Житочника 29 мая считается роковой ошибкой 18:45Выбросьте это немедленно: как популярная бытовая химия незаметно отравляет вашу семью 17:08Конец эпохи инфарктов: Мясников раскрыл правду о вакцине, которая "чистит" сосуды навсегда 16:21Опубликовано исследование "ТОП-10 лучших архитектурных проектов и ЖК для жизни" 14:26Фестиваль театров малых городов открылся в Сергиевом Посаде 14:19Смешайте это немедленно: ученые нашли копеечный способ победить рак и диабет 12:49Волочкова оконфузилась перед кучей народа: уже вся сыпется 12:48Собянин подписал соглашение с МЧС по администрированию акватории Москвы-реки 12:41Мэр Москвы рассказал о Фонде поддержки промышленности и предпринимательства 10:33Эта ошибка в летнем макияже будет стоить вам красоты: дерматолог раскрыл горькую правду 09:26Страдающий Дибров никак не может избавиться от воспоминаний о бывшей: стало проклятием 00:55"Огненная" ловушка для кошелька: почему на Пахома Теплого 28 мая долги становятся вечными 19:11"Энергетика, запах – это все максимально важно": Мигель ошарашил признанием о тайных критериях отбора артистов 18:18Младенческая смертность в Подмосковье за 10 лет снизилась вдвое 17:15Разведенная Алферова сделала важное признание: Я свечусь 15:46"Да будет свет!": Агутин прервал молчание после слухов о побеге Варум за границу 13:17"Я не имею права скрывать": SHAMAN на фоне Кремля заговорил о страшной правде 12:12"Привет" из прошлого: ученые вскрыли 2300-летний сосуд и содрогнулись 10:17"Я в хламину вышла на сцену": МакSим раскрыла постыдную правду о сочинском позоре 09:30Супермодель Наталья Водянова официально объявила о шестой беременности 00:36Ласточка в небе – миллион в кармане? Тайный ритуал с молоком 27 мая, который возвращает молодость 17:39"Кологривый, Борисов... ну и я": Шаляпин вывел в свет 17-летнюю нимфу и дерзко объявил себя новой звездой кино 16:35Топ кондиционеров для дома в 2026 году: что выбрать для комфортного лета 15:30"Жутчайшие боли три дня кряду": Отар Кушанашвили напугал фанатов признанием о муках после рака 13:54Воробьёв поздравил подмосковных школьников с последним звонком
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Художников со всего мира приглашают в арт-резиденцию фестиваля "Перезагрузка" в Зарайске

Художников со всего мира приглашают в арт-резиденцию фестиваля "Перезагрузка" в Зарайске
229

Четвертый фестиваль современного искусства "Перезагрузка" пройдет в Зарайске с 8 августа по 13 сентября, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля с 8 августа по 13 сентября будет работать международная арт-резиденция, которая объединит художников из разных стран.

“Темой фестиваля в этом году станет «Русский Восток: сквозь время и шелка» – исследование культурных связей, которые возникали в городе и становились частью его повседневной среды”, – говорится в сообщении подмосковного ведомства.

Основными площадками станут арт-пространство «ЦЕХЪ», исторический Дом Мачтета, а также Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник. Одним из центральных визуальных высказываний станет мурал художника Napasio, уроженца Зарайска.

Прием заявок на участие в арт-резиденции открыт с 1 по 21 июня. Отбор проведет экспертный совет с 21 по 28 июня, результаты объявят 29 июня. Будут отобраны восемь художников старше 18 лет, работающих в любых направлениях.

Участникам предоставляется гонорар 50 тыс. рублей на материалы, оплата проезда, проживание в отдельной студии, доступ в мастерские, консультации с куратором. От художников требуется присутствие в Зарайске весь период резиденции, проведение минимум одного мастер-класса для жителей, создание новой работы для итоговой выставки.

«В этом году арт-резиденция становится пространством исследования тонких культурных связей. Нас интересует не Восток как география, а почти невидимые следы присутствия, которые возникают через людей, память, предметы, маршруты», — отметила куратор фестиваля Татьяна Гетман.

Фестиваль реализуется при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. За три года проект собрал более 100 художников и привлек свыше 50 тыс. зрителей.

Шоу-бизнес в Telegram

1 июня 2026, 13:20
Фото: пресс-служба Минкульта Подмосковья
Дни.ру• Требует проверки

Мэр Москвы поздравил горожан с Днем защиты детей

Мэр Москвы поздравил горожан с Днем защиты детей
Глава столицы Сергей Собянин пронзительно и тепло поздравил москвичей с одним из самых трогательных праздников года, напомнив, что именно дети являются главным смыслом жизни и инвестицией в будущее. Первый день лета в Москве традиционно начался с чествования подрастающего поколения.

Зрители со всего мира наблюдают онлайн за редкими животными Московского зоопарка

Зрители со всего мира наблюдают онлайн за редкими животными Московского зоопарка
Столичный зоосад распахнул виртуальные двери в мир дикой природы, позволив каждому желающему заглянуть в самые сокровенные уголки жизни краснокнижных хищников и очаровательных панд. Московский зоопарк, который по праву считается одним из лучших в мире, совершил настоящий цифровой прорыв.

Фестиваль "Сады и огороды" начнется 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве"

Фестиваль "Сады и огороды" начнется 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве"
Правительство столицы запускает беспрецедентный урбанистический проект. В рамках масштабного городского проекта "Лето в Москве" с 30 мая по 27 сентября пройдет уникальный экологический фестиваль "Сады и огороды".

Собянин: В Москве появится первый в России кластер лифтостроения

Собянин: В Москве появится первый в России кластер лифтостроения
Карачаровский механический завод совершил беспрецедентный технологический рывок, превратившись из кризисного предприятия в лидера отечественного лифтостроения. Легендарный Карачаровский механический завод (КМЗ), основанный в 1950 году в Нижегородском районе ЮВАО Москвы (Рязанский проспект, дом 2), успешно преодолел тяжелейший системный кризис.

Фестиваль театров малых городов открылся в Сергиевом Посаде

Фестиваль театров малых городов открылся в Сергиевом Посаде
XXIII Фестиваль театров малых городов России стартовал в Сергиевом Посаде, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. В фестивале участвуют 15 творческих коллективов из Альметьевска, Березников, Великих Лук, Губахи, Заречного, Кудымкара, Лесосибирска, Магнитогорска, Мотыгина, Набережных Челнов, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Новоуральска, Нягани и Чайковского.

Выбор читателей

30/05СбтПоешь "Я русский" – готовь пять миллионов: SHAMAN устроил беспощадную охоту на кавер-группы 30/05СбтЧем занять ребенка в дороге: 10 книг, которые поместятся в любую сумку 31/05Вск Список запретных фраз: что категорически нельзя писать в Сети, чтобы не остаться без штанов 31/05ВскКонец эпохи "уток": почему Инстасамка и другие дивы массово сдувают губы и удаляют ягодицы 31/05ВскДень Святой Троицы, 31 мая 2026 года: как выжить в главный праздник лета и не угодить в сети нечисти 31/05ВскХолодильник в 23:00: почему мы едим не когда голодны, а когда плохо