Художников со всего мира приглашают в арт-резиденцию фестиваля "Перезагрузка" в Зарайске

Четвертый фестиваль современного искусства "Перезагрузка" пройдет в Зарайске с 8 августа по 13 сентября, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля с 8 августа по 13 сентября будет работать международная арт-резиденция, которая объединит художников из разных стран.

“Темой фестиваля в этом году станет «Русский Восток: сквозь время и шелка» – исследование культурных связей, которые возникали в городе и становились частью его повседневной среды”, – говорится в сообщении подмосковного ведомства.

Основными площадками станут арт-пространство «ЦЕХЪ», исторический Дом Мачтета, а также Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник. Одним из центральных визуальных высказываний станет мурал художника Napasio, уроженца Зарайска.

Прием заявок на участие в арт-резиденции открыт с 1 по 21 июня. Отбор проведет экспертный совет с 21 по 28 июня, результаты объявят 29 июня. Будут отобраны восемь художников старше 18 лет, работающих в любых направлениях.

Участникам предоставляется гонорар 50 тыс. рублей на материалы, оплата проезда, проживание в отдельной студии, доступ в мастерские, консультации с куратором. От художников требуется присутствие в Зарайске весь период резиденции, проведение минимум одного мастер-класса для жителей, создание новой работы для итоговой выставки.

«В этом году арт-резиденция становится пространством исследования тонких культурных связей. Нас интересует не Восток как география, а почти невидимые следы присутствия, которые возникают через людей, память, предметы, маршруты», — отметила куратор фестиваля Татьяна Гетман.

Фестиваль реализуется при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. За три года проект собрал более 100 художников и привлек свыше 50 тыс. зрителей.