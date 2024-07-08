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"Московское долголетие" получило новое помещение в районе Строгино

"Московское долголетие" получило новое помещение в районе Строгино
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Общая площадь центра составляет почти 1,4 квадратных метров. Он станет новой точкой притяжения для столичных жителей – представителей старшего поколения.

Центр московского долголетия в районе Строгино получил новое помещение. Оно расположено на улице Исаковского. Его центру передал город. Об этом сообщили в столичном департаменте городского имущества.

«Помещение площадью почти 1,4 тысячи квадратных метров передали для центра московского долголетия в районе Строгино. Оно расположено на нижних этажах дома 2002 года постройки на улице Исаковского. Рядом находится большая парковая зона. После проведения ремонта и оснащения необходимым оборудованием здесь появится новая точка притяжения для москвичей старшего поколения», — отметили в ведомстве.

Отметим, что в настоящее время в Москве работает более 130 центров московского долголетия. В них горожане старшего возраста отдыхают, общаются и объединяются в клубы по интересам. В современных клубных помещениях есть все необходимое для досуга москвичей: кулинарные студии, тренажерные залы, творческие мастерские, тихие, шумные и медиагостиные.

Проект мэра под названием «Московское долголетие» направлен на оздоровление и образование старшего поколения. На портале проекта каждый может выбрать занятие по интересам. Например, в разделе «Интеллектуальные игры» открыта запись для любителей викторин и тематических квестов. В разделе «Пеший лекторий» можно найти подходящие маршруты прогулок в своем районе. Раздел «Правильное питание» поможет представителям старшего поколения научиться готовить необычные и полезные блюда, рассчитывать калории и улучшать самочувствие при помощи пищи.

Стать участником проекта может каждый житель столицы старшего поколения. Для этого необходимо зарегистрироваться в центрах долголетия, «Мои документы» или в поликлинике.

Столичные власти на регулярной основе предоставляют социальным организациям объекты недвижимости. Так, в 2023 году они получили 145 зданий и помещений площадью почти 300 тысяч квадратных метров, а в первом квартале 2024-го — еще 23 объекта площадью более 81 тысячи квадратных метров.

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8 июля 2024, 09:23
Киселев Сергей / АГН Москва / www.mskagency.ru
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