Гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" приглашают на тренировки по летним и зимним видам спорта

На разных площадках города подготовлена инфраструктура для занятий картингом, сноубордом и серфингом.

Летними и зимними видами спорта можно будет заняться на площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». С 1 августа по 8 сентября для жителей и гостей столицы организуют сотни бесплатных тренировок и показательных выступлений. В городе уже подготовлена соответствующая инфраструктура. Об этом сообщает мэрия Москвы.

«В “Музеоне” обустроили трассу для электрокартинга, площадки для занятий серфингом, сапбордингом и йогой. А в “Сколкове” оборудовали склоны с искусственным покрытием для катания на сноуборде, лыжах, ватрушках и хоккейные коробки», — уточнили в ведомстве.

В «Музеоне» каждый желающий сможет увидеть, как преображается городская среда по программе мэра Москвы. Одним из примеров подобного благоустройства является приведение в порядок набережных. По этой причине многие тренировки организаторы посвятили водным видам спорта.

Посетителям предложат освоить азы серфинга на тренажере, который имитирует волну разной высоты. На площадке установили три бассейна: два для взрослых шириной семь метров каждый и один трехметровый для детей. Покататься на большой волне смогут все желающие старше 18 лет, а на маленькой — ребята от семи до 17 лет. Кроме того, гостей ждут показательные выступления спортсменов. На площадке также можно будет заняться сапбордингом и каякингом.

На территории инновационного центра «Сколково» можно будет попробовать свои силы в зимних видах спорта. Там находится один из самых больших спортивных объектов форума-фестиваля — двусторонняя горка длиной 145 метров и высотой восемь метров со специальным полимерным покрытием. Один склон предназначен для катания на сноуборде и лыжах, второй — на ватрушках. Занятия будут проводить для всех желающих старше шести лет. Для зрителей организуют выступления опытных сноубордистов.

На этой же локации оборудованы хоккейные коробки. Профессиональные спортсмены покажут, как кататься на роликовых коньках и держать клюшку, познакомят с основами этой популярной игры.