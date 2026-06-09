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Вторник 9 июня

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Ни в коем случае не берите это в руки 9 июня, чтобы не обрекать себя на нищету

Ни в коем случае не берите это в руки 9 июня, чтобы не обрекать себя на нищету
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9 июня наступает коварный Федорин день, когда тишина и покой в доме ценятся дороже золота.

Девятое июня в народном календаре — дата мистическая, капризная и крайне деликатная. В этот день наши предки старались даже дышать через раз, лишь бы не потревожить духа дома. Федора — "на язык колючая", она не терпит суеты, а особенно — посягательств на чистоту старыми методами.

Что под запретом?

Главный и самый суровый запрет дня — брать в руки веник. В народе верили, что именно под ним, в пыли и уюте, прячется сам домовой — наш главный защитник и хранитель семейного бюджета. Выметая сор, вы буквально выставляете за дверь свою удачу, оставляя дом беззащитным перед финансовыми бурями. Даже современный пылесос в этот день — враг номер один. Его шум может напугать домового, и тот уйдет к соседям, прихватив с собой ваше везение. Если же потребность в чистоте непреодолима, используйте только влажную тряпку, но делайте это максимально тихо, почти шепотом.

Опасные связи и "колючие" слова

Федора не зря зовется "острой на язык". 9 июня любые сплетни, пустые разговоры за чашкой кофе или обсуждение чужих доходов превращаются в мощный негативный магнит. Все, что вы скажете о других, вернется к вам в двойном размере, но в виде убытков. В старину верили, что Федора подслушивает у окон, и если услышит ссору — "заберет" из семьи мир и достаток. Проведите этот день в молчании или говорите только о хорошем. Это идеальное время для аффирмаций на богатство: чем больше позитивных мыслей о деньгах вы прокрутите в голове, тем благосклоннее будет судьба.

Обряды на достаток

Хотите привлечь реальное богатство? Положите за плиту или в самый дальний угол кухни несколько монет самого крупного номинала. Это станет своеобразным подношением домовому. Попросите его беречь ваш бюджет и приумножать накопления. Торговцам и бизнесменам в Федорин день рекомендуется положить в правый сапог монетку "на удачу" — считается, что это привлечет самых щедрых клиентов и закроет все кассовые разрывы.

Помните: 9 июня мир принадлежит тем, кто умеет хранить секреты и уважать традиции дома. Вечер этого дня идеально подходит для планирования крупных покупок — любая мысль, зафиксированная на бумаге сегодня, имеет все шансы реализоваться в кратчайшие сроки и принести радость, а не разочарование.

Шоу-бизнес в Telegram

9 июня 2026, 00:10
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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