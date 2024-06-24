В ВАО подготовлены площадки для проведения мероприятий в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Для бронирования открыты сцены, камерные шале, спортивные объекты и зоны для воркаута.

Активные граждане и столичные компании могут арендовать площадки для проведения мероприятий в рамках столичного фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Большое количество предложений имеется на территории Восточного административного округа (ВАО).

В центре сквера возле Гольяновского пруда имеется открытая жаровня. Необычная локация оформлена таким образом, что напоминает знаменитый крымский замок «Ласточкино гнездо». У арендатора в распоряжении будет доступ к электричеству, техническое помещение и дровяной гриль. Место подойдет для проведения кулинарного мастер-класса или ярмарки.

В этом же сквере есть сцена со зрительным залом общей площадью около 100 квадратных метров. Перед выступающим может свободно разместиться несколько десятков гостей. Локация отлично подойдет для литературных чтений, концертов и мастер-классов. Есть точка для подключения звукоусиливающей аппаратуры.

Для желающих провести мастер-класс творческой направленности подойдет шале у Гольяновского пруда. Без труда там можно разместить до 10 гостей. В помещении имеются стулья, столы, стеллажи. Есть в доступе вайфай, точка подключения к электричеству и источники освещения.

Фестивальная площадка на Городецкой улице оформлена в средневековом стиле. Для бронирования открыты сразу два шале анимации. В помещениях свободно могут разместиться до 10 гостей. Для организаторов доступна возможность пользоваться мебелью.

Есть и другие площадки, открытые для бронирования. Подробная информация о них доступна в районных администрациях и в столичной мэрии.

«Лето в Москве. Все на улицу!» — самый продолжительный фестиваль в мире. Посетить его события можно в течение 100 дней. Он будет идти до 8 сентября во всех округах столицы и завершится празднованием Дня города. Гостей ждет более 250 тысяч мероприятий, открыто свыше 600 площадок, где проводятся концерты, мастер-классы, театрализованные представления, кинопоказы, экскурсии, игры, спортивные мероприятия и многое другое.