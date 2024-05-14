Набережную на территории бывшей промзоны "Южный порт" преобразят

Площадь объекта будет расширена с 20 до 35 метра за счет специальных конструкций. На набережной появятся зоны для отдыха и спорта.

Набережную, расположенную на территории бывшей промзоны «Южное море», планируют преобразить. Сделать это удастся за счет интереса к объекту частных инвесторов. О том, какие трансформации ждут набережную, рассказали в мэрии Москвы.

«Протяженность набережной в Печатниках составляет семь километров. В ходе реконструкции ее отрезок вдоль бывшей промзоны “Южный порт” протяженностью 2,5 километра расширят с 20 до 35 метров за счет понтонных конструкций. На них оборудуют плавучий круглогодичный бассейн и термы, зоны для занятий спортом на свежем воздухе и открытые солярии», — объяснили в ведомстве.

Отмечается, что использование системы понтонов и их инфраструктурное наполнение – распространенное решение для благоустройства набережных. Понтон является многофункциональной конструкцией, которая не раз доказывала эффективность. Объект мобильный, легко монтируется, выдерживает нагрузку ветра и воды.

«Ключевая цель масштабной программы реконструкции набережных в столице — приблизить воду к людям, сделать ее доступной и включить в городскую ткань. Благоустройство береговой линии бывшей промзоны “Южный порт” в этом смысле — образцовый пример использования прогрессивных урбанистических практик. Понтон позволяет потрогать воду, оказаться на ее уровне, а не только смотреть на нее сверху. Это в корне меняет формат взаимодействия с рекой и ее визуальное восприятие», — уточнили в столичном комитете по архитектуре и градостроительству.

На набережной появится гавань для 200 яхт и несколько причалов для 50 легкомоторных судов.

На понтонных конструкциях будут размещены бассейн с теплой водой, зоны для занятий спортом, солярии с шезлонгами. На территории бывшей промзоны также планируется оборудовать площадку для проведения мероприятий, детские игровые городки, магазины, кафе с открытыми верандами и музеи. Вход для всех желающих будет осуществляться на безвозмездной основе.