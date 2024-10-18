Путешествия во времени: в кинопарке "Москино" представлены площадки разных эпох

Кинопарк "Москино" предлагает уникальную возможность погрузиться в различные эпохи, начиная с Древней Руси и заканчивая современными временами. Каждая площадка здесь – это отдельный мир, который позволяет зрителям и участникам ощутить атмосферу прошлого.



На площадке "Соборная площадь" гости могут перенестись в XIV, XV и XVI века. Здесь воссозданы архитектурные шедевры Московского Кремля: Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, а также колокольня Ивана Великого и Теремной дворец. Реконструкторы воссоздают исторические события, позволяя всем желающим стать частью великой истории России.

Площадка "Ковбойский городок" переносит нас в эпоху Дикого Запада. Оживший вестерн с салуном, офисом шерифа и банком создает атмосферу приключений и свободы. В выходные дни любой желающий может участвовать в съемках эпизодов фильма "Человек с бульвара Капуцинов", почувствовав себя настоящим ковбоем. Это не только развлечение, но и возможность прикоснуться к культуре и духу времени.

На площадке "Глухая деревня" посетители могут ощутить уклад жизни средневековой России. Небольшое поселение в лесу с традиционными домами и подворьями позволяет увидеть, как жили наши предки, сохраняя культурное наследие.

Площадка "Городской дворик" представляет собой ансамбль зданий 1920–1930 годов, характерных для Москвы того времени. Здесь можно увидеть арочный въезд и старый забор, что создает атмосферу новой экономической политики и первых шагов к современности.

"Центр Москвы" — это собирательный образ улиц города с 1850 по 2023 годы. Декорации повторяют знаменитые здания Столешникова переулка, Тверской и Большой Никитской улиц, создавая узнаваемый городской ландшафт.

Кинопарк "Москино" является частью проекта Мэра Москвы "Москва — город кино". На данный момент здесь завершен первый этап развития: построены 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. В их числе площадки "Москва 1940-х", "Аэропорт Юрово" и другие, которые делают парк идеальным местом для создания фильмов разных жанров и эпох.

Московский кинокластер предоставляет все необходимые условия для кинопроизводителей: от декораций до современных технологий. Это важный шаг для развития киноиндустрии в столице, который открывает новые горизонты для творчества и самовыражения.

