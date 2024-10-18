Москвичей пригласили принять участие в голосовании по проекту "Лето в Москве"

В следующем году москвичи смогут внести свой вклад в формирование летних мероприятий столицы, участвуя в голосовании, которое определит самые популярные площадки и события проекта "Лето в Москве". Этот масштабный проект, проходивший с 1 июня по 8 сентября, охватил множество фестивалей и акций, привлекая внимание как жителей, так и туристов.



В этом году на фестивале "Территория будущего. Москва 2030" было открыто более 200 тематических зон, которые познакомили гостей с инновациями и современными достижениями города. На фестивале "Театральный бульвар" зрители могли насладиться более 480 постановками, в которых участвовали свыше 1,6 тысячи артистов. Мероприятия из цикла "Лето в Москве. Все на улицу!" прошли на более чем 600 площадках, собрав более 10,5 миллиона посетителей. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, всего в рамках проекта прошло более 131 тысячи мероприятий, которые объединили свыше 38 миллионов гостей.

Теперь москвичи смогут выбрать, какие именно события им понравились больше всего: будь то спортивные соревнования, театральные представления или гастрономические фестивали. Участники голосования смогут также определить любимые форматы мероприятий — от лекций и выставок до уличных маркетов и спортивных тренировок. Важным аспектом станет возможность предложить новые идеи для летних мероприятий и выбрать наиболее привлекательные площадки — будь то парки, скверы или набережные.

Голосование организовано при поддержке Комитета по туризму города Москвы, Департамента культуры и Департамента торговли и услуг. Принять участие могут все пользователи с учетной записью на портале mos.ru. За участие в голосовании москвичи получат баллы в рамках программы лояльности "Миллион призов", которые можно обменять на скидки в магазинах и ресторанах или использовать для пополнения транспортной карты "Тройка".

Проект "Активный гражданин" стартовал в 2014 году и за это время привлек более семи миллионов участников. Каждый месяц реализуется 30–40 решений, предложенных москвичами. Использование цифровых технологий в этом проекте соответствует задачам национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", что подчеркивает стремление столицы к улучшению качества жизни своих жителей.