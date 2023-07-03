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Общедоступная парковка для 200 автомобилей появилась в Рязанском районе Москвы

Общедоступная парковка для 200 автомобилей появилась в Рязанском районе Москвы
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Стало известно о незаконном самозахвате территории во 2-ом Вязовском проезде.

В последнее время в Рязанском районе Москвы выявили несколько случаев незаконного использования участков. На них возводили различные постройки без разрешающих документов. В итоге сооружения сносятся, а на освобожденных территориях появляются действительно полезные и нужные для горожан объекты.

Так, начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Иван Бобров сообщил о захвате территории во 2-ом Вязовском проезде (владение 22, сооружения 3 и 4). По его словам, на участке площадью 5,6 тысячи квадратных метров были незаконное возведенные строения площадью 230 квадратных метров.

Раньше эту территорию сдавали в аренду юрлицу, однако договор был расторгнут на момент обследования участка специалистами Госинспекции. А значит, все постройки, находящиеся здесь, были незаконными. От них избавились, но позже на этом же участке появились пять новых строений площадью 75 квадратных метров.

"Кроме того, земельный участок оградили бетонным забором с металлическими воротами — фактически был произведен самозахват территории", – отметил Бобров.

Эти постройки тоже были демонтированы. На этом месте появилась общедоступная парковка на 200 машино-мест.

Ранее еще одна общедоступная парковка (для 15автомобилей) была обустроена на улице Михайлова (владение 4б, строение 1). На том участке незаконно велась коммерческая деятельность. Постройки, возведенные без разрешительных документов, были снесены, а ограждения – демонтированы.

Парковку создали и на улице Коновалова рядом с домом 9, корпусом 2. Та стоянка рассчитана на 35 машино-мест. До обустройства парковки территория была незаконно огорожена забором. Кроме того, там несанкционированно установили будку охраны.

Ранее сообщалось об открытии в Рязанском районе библиотеки № 106 после косметического ремонта. Читальня на Яснополянской улице (дом 3, корпус 2, строение 1) преобразилась в том числе благодаря появлению новой мебели, мультимедийной и оргтехники. Подробнее о торжественном открытии библиотеки писали "Дни.ру".

3 июля 2023, 17:34
Фото: www.mos.ru
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