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Четверг 13 июля

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В районе Северное Бутово началось строительство второго этажа КДЦ

В районе Северное Бутово началось строительство второго этажа КДЦ
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Культурно-досуговый центр будет будет разделено на три функциональные зоны.

Столичные власти активно работают над тем, чтобы в каждом районе города открывалась необходимая для местных жителей социальная инфраструктура. Речь идет не только о спортивных, медицинских и образовательных объектах, но и о КДЦ.

Так, культурно-досуговый центр в районе Северное Бутово должен стать передовой площадкой для творческого развития горожан. Для возведения здания выбрано участок площадью 0,66 гектара по адресу: улица Грина, владение №1, корпус №3.

Специалисты уже установили монолитные конструкции первого этажа КДЦ и перешли к строительству второго этажа. Об этом рассказа руководитель столичного департамента строительств Рафик Загрутдинов. Кстати, качественно общественное пространство будет сформировано и вокруг здания.

Проект строительства предполагает разделение культурно-досугового центра на три функциональные зоны: зрелищную, клубную и административную. В первой оборудуют концертный зал на 300 мест, а также артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения.

Посетители концертного зала смогут наслаждаться спектаклями, концертами и кинопоказами. Специалисты установят там систему постановочного освещения.

В клубной зоне строители оборудуют студии раннего развития детей, живописи и графики, декоративно-прикладного творчества, а также хореографический и музыкальный классы.

Как ранее сообщали "Дни.ру", руководитель столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что двухэтажное здание займет площадь порядка двух тысяч квадратных метров.

Чиновник также отметил, что власти Москвы уделяют особое внимание объектам образования и культуры по поручению главы города Сергея Собянина, поэтому строительство КДЦ на всех этапах будут контролировать инспекторы Мосгосстройнадзора.

"Это будет один из новых культурных центров района. В учреждении организуют досуговые и образовательные мероприятия для взрослых и детей, в том числе предусмотрена современная концертная площадка с комфортабельным зрительным залом", – добавил Игорь Войстратенко.

13 июля 2023, 16:11
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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