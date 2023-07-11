На Амурской улице построят дом по программе реновации

Застройщик получил разрешительную документацию для возведения дома на Амурской улице. Об этом сообщил глава Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко.
Здание будет состоять из трех корпусов разной этажности. В новостройке запланировано 786 квартир: 316 однокомнатных, 408 двухкомнатных, 56 "трешек" и шесть четырехкомнатных. Общая площадь жилья – более 81 тысячи квадратных метров.
Шесть квартир оборудуют для маломобильных переселенцев. Для них сделают широкие дверные проемы и санузлы с поручнями.
Переселенцам передадут квартиры с полной отделкой класса комфорт. Участникам программы останется только перевезти вещи и мебель.
Помещения на первых этажах будут нежилыми. Там разместятся магазины, предприятия бытового обслуживания и другая инфраструктура. Коммерческие помещения оборудуют отдельными входами.
Вход в здание будет расположен на уровне земли. Это удобно для маломобильных жильцов: пенсионеров, инвалидов и мам с колясками. В каждой секции здания установят пассажирские и грузовые лифты.
На прилегающей территории проведут благоустройство. Во дворе установят малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки, посадят деревья и разобьют газоны.
Возле дома появится открытая автостоянка. Для маломобильных жильцов предусмотрены парковочные места с увеличенными габаритами.
Мосгосстройнадзор будет контролировать каждый этап строительства дома. Специалисты ведомства составили график проверок.
Программа реновации утверждена в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов, большинство из которых построены более полувека назад. С тех пор жилье в них устарело морально и физически.
Переселение по реновации пройдет в три этапа. Первый завершится к 2025 году, второй продлится до 2029-го. Третий запланирован в 2029-2032 годах. Обладателями нового жилья станут более миллиона москвичей.
Участники программы получают квартиры в своем районе. Они продолжают пользоваться той же социальной и транспортной инфраструктурой, магазинами и местами отдыха.