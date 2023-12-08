Для участников проекта "Московское долголетие" подготовили зимнюю программу

Москвичи серебряного возраста планируют осваивать новые профессии, учить языки и активно заниматься спортом.



В российской столице с 2018 года действует оздоровительный, досуговый и образовательный проект для граждан старшего возраста. Запущенная мэром Москвы Сергеем Собяниным система называется "Московское долголетие" и включает в себя занятия с преподавателями, а также участие в клубах по интересам.

В центрах "Московского долголетия" уверены, что зимние холода и темные вечера – это еще не повод останавливаться, поэтому участников проекта ждет обширная программа этой зимой. Москвичи серебряного возраста планируют осваивать новые профессии, учить языки и активно заниматься спортом.

Сегодня у участников проекта есть возможность на базе двух столичных вузов пройти профессиональную переподготовку по девяти образовательным программам и получить диплом государственного образца.

Руководитель образовательных проектов в университете "Синергия" Наталья Каплий подчеркнула, что учебные программы адаптированы под представителей старшего поколения.

"Мы учитываем, что есть определенная разница поколений, хотя у слушателей из "Московского долголетия" именно программы о новых технологиях наиболее популярны", – уточнила представитель вуза.

Освоить иностранные языки, кулинарию, искусство, рукоделие, живопись и музыку москвичи серебряного возраста могут непосредственно в центрах долголетия. Занятия проводят сами участники, желающие поделиться опытом с согражданами.

К примеру, активный участник проекта, бывший преподаватель МГУ и Дипломатической академии МИД РФ Аркадий Цавкелов ныне обучает китайскому языку в центре "Орехово-Борисово Северное". Он даже составил составил учебник, которой позволяет выучить разговорные конструкции в игровой форме.

Кроме того, посетители центров "Московского долголетия", несмотря на возраст, активно занимаются спортом. Совокупно 44 тысяч человек задействованы в ежедневных тренировках по скандинавской ходьбе, бильярду, теннису, единоборствам и другим направлениям физического развития.

Занятия должны быть полезны не только для здоровья, но и для настроения, уверена инструктор по скандинавской ходьбе Алена Гижицкая.

"Говорю своим ученикам так: я даю вам максимум, а каждый берет столько, сколько комфортно. Мы не готовимся в олимпийскую сборную", – отметила тренер.

Зима – лучшее время, чтобы освоить лыжи и коньки. В этом году москвичи серебряного возраста будут учить новые элементы и танцы на льду. Занятия стартовали 1 декабря и продлятся до конца сезона.

Хорошей альтернативой спорту стали экскурсии в рамках проекта "Пеший лекторий", которые посещают уже более 22 тысяч москвичей старшего поколения. Участникам рассказывают историю любимого города, а они делятся собственными воспоминаниями.

