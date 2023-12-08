Жителей и гостей столицы приглашают на "Московское чаепитие"

Сколько стоит елка Киркорова? Тесты Кравец об Аллегровой в обносках Игры Сонник

Топ новостей недели

Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке ЛазаревуВолочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с ПрилучнымМуцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцомТанцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети

Лента новостей

Четверг 14 декабря

09:26Стало известно, где похоронят Сергея Пенкина 08:55 Как построить рабочий режим, чтобы не выгореть? Советы от Владимира Солдатова 17:44Есть ли смысл проходить диспансеризацию: доктор Мясников озвучил свое мнение 15:38Выезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую страну 14:30Близкий человек рассказал правду о состоянии попавшей в больницу Пахмутовой 14:27Как бороться с ленью? Топ-5 способов от Владимира Солдатова, автора хита "Вдох-Выдох" 13:49Откуда брать энергию и ресурс в новогодние праздники? Отвечает психолог 13:16Янковский отреагировал на слив новых серий "Слова пацана" одной фразой 11:57Двое пенсионеров и семилетний ребенок погибли при пожаре в Лыткарино 10:56Волочкова на всю страну похвасталась щедрым подарком от Пугачевой 19:34"Я не боюсь": Киркоров объяснил равнодушие к соперничеству в шоу-бизнесе 16:46Упала под колеса: Штурм получила травму в результате инцидента с авто 16:06Волнительное время: Бородина сделала откровенное признание о детях 15:07Роман или дружба? Муцениеце вновь появилась на публике с загадочным спутником 15:00Киркоров рассказал о кланах в шоу-бизнесе и приобретенных звездами наградах 14:00Пригожин высказался о разоблачении Валерии в известном телешоу 12:31Звезды стоят в очереди на самую востребованную этой зимой процедуру 12:08Попавшая в больницу Кудрявцева обрушилась на народ с матами: что произошло 10:42Показавшую себя без макияжа Волочкову высмеяли в Сети 07:01Названа безопасная норма мандаринов для детей и взрослых 06:42Ешьте их ежедневно: названы полезные для мозга продукты 05:48"Слово пацана" (18+): изменятся ли российские криминальные сериалы навсегда 05:27Почему я бабушка? 64-летний Дибров обиделся на хейтеров 04:37Врагу не пожелаешь: Грачева продолжает судиться с мужем-тираном 04:08Разборки с тестем: Денис Клявер не стал скрывать семейные порядки 03:52Появилась возможность защититься от ковида: ученые обновили вакцину 02:5541-летний DJ Smash поделился нежной семейной тайной 02:15ТОП-5 лучших сериалов 2023 года по версии Google 01:44Борись со стрессом правильно: эти продукты улучшат настроение 17:54Сразу увидел талант: как Киркоров помог SHAMAN'у в начале его карьеры 16:44"Я жестокий человек": Собчак раскрыла детали воспитания 7-летнего сына 15:49Сильное видео: Костомаров встал на коньки после ампутации и изумил всю страну 15:35Праздник для малышей: телеканал "Карусель" приглашает на новогоднюю елку 14:02Астрономическая сумма: сколько 72-летний Серов ежемесячно тратит на внуков 12:35Известная ведущая заявила о проблемах семьи Пугачевой: Настали голодные времена 10:59Растущих без мамы детей Киркорова затравили в школе: в чем причина 08:20Вскрылась настоящая причина внеплановой госпитализации Иосифа Пригожина 07:45Пять фатальных ошибок при лечении гриппа и простуды 07:13Прочти и запомни: три правила поведения во время геошторма 06:45Прочти и запомни: обновлены правила сдачи загранпаспорта 05:58Мария Погребняк раскрыла настоящую причину развода с футболистом 05:08Марат Башаров рассекретил имя очередной невесты 04:34Названо имя самого капризного российского артиста 02:58Что-то происходило не так: кто довел экс-фабрикантку Савельеву до психиатра 02:30Три правила правильного питания в новогодние праздники 02:01Желудочный грипп: как пережить ротавирус с минимальным дискомфортом 17:11Весила 37 кг: что довело Юлию Савичеву до истощения 15:33На ТВ объявили о женитьбе Алексея Чадова 13:30Брак Уилла Смита спасла пощечина на "Оскаре" 12:21Культ продуктивности: почему нельзя ему поддаваться?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Жителей и гостей столицы приглашают на "Московское чаепитие"

Жителей и гостей столицы приглашают на "Московское чаепитие"
44

Первой площадкой проекта стала Тверская площадь.

В российской столице стартовала культурно-гастрономическая программа "Московское чаепитие". Жители и гости города могут не только насладиться разными видами любимого напитка и попробовать сладости, но и посетить многочисленные развлекательные мероприятия.

Фестиваль посвящен традициям гостеприимства и истории города. Всех желающих ждут ярмарки, экскурсии и мастер-классы, а также открытые уроки танцев, выступления фольклорных групп и театральные представления.

Об этом рассказала заместитель главы города Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что география проекта "Московское чаепитие" расширится к Новому году и к нему присоединятся участники фестиваля "Усадьбы Москвы".

"На Тверской площади жителей и гостей столицы ждут творческие занятия, спектакли, выставка и ярмарка. Здесь же можно попробовать разные виды чая и варенья, традиционные сладости и выпечку", – отметила Наталья Сергунина.

Посетить выступления фольклорных групп и открытые уроки танцев XVIII и XIX веков можно до 14 декабря на Тверской площади. А с 15 декабря там откроется выставка старинных самоваров и будут проходить театральные представления.

Приобрести сувениры и тематические подарки – фирменные фарфоровые чайники и чашки с блюдцами, чай в крафтовых пакетах, варенье – москвичи смогут на новогодней ярмарке. Вскоре ассортимент товаров пополнят перчатки, варежки, шарфы, платки, термокружки, свечи и другие изделия от столичных производителей.

Кроме того, жители и гости столицы могут отправиться в туристический информационный центр на Тверской площади. Его сотрудники помогут в составлении прогулочных маршрутов по городу.

Здесь же и на 15 площадках фестиваля "Усадьбы Москвы" организуют мобильные чайные станции, где всем желающим предложат чай из самовара и расскажут о городских традициях, связанных с этим напитком.

Подробная программа "Московского чаепития" вскоре станет доступна на цифровом туристическом сервисе Russpass. Там же собраны все актуальные мероприятия и лучшие идеи для новогоднего досуга в столице, что особенно актуально в период новогодних каникул.

8 декабря 2023, 09:14
Фото М. Денисова. Mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

В трех районах Москвы после ремонта открылись молочные кухни

В трех районах Москвы после ремонта открылись молочные кухни
Забота о семьях находится среди безусловных приоритетов города. В российской столице для молочных кухонь, как и для поликлиник, действует единый стандарт, регламентирующий как саму систему работы, так и решения по оформлению и навигации.

На Севере Москвы построят еще один детский сад

На Севере Москвы построят еще один детский сад
Дошкольное учреждение сможет принять 150 малышей. В российской столице с 2011 года было построено более 580 школ и детских садов.

На Любучанской улице в ТиНАО построят детско-взрослую поликлинику

На Любучанской улице в ТиНАО построят детско-взрослую поликлинику
Медучреждение рассчитано на 650 посещений в смену. Инвестор построит в поселении Рязановское Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) детско-взрослую поликлинику.

В Печатниках откроется детский сад по льготной программе

В Печатниках откроется детский сад по льготной программе
Инвесторы смогут взять здание в аренду. Здание на 1-й Курьяновской улице в районе Печатники отдадут в аренду по льготной программе "1 рубль за квадратный метр в год".

На Софийской набережной отреставрировали здания XIX-ХХ веков

На Софийской набережной отреставрировали здания XIX-ХХ веков
Доходные дома приспособили для современного использования. В рамках строительства жилого комплекса на Софийской набережной в центре Москвы привели в порядок два доходных дома 1876 и 1905 годов.

Выбор читателей

12/12ВтрПопавшая в больницу Кудрявцева обрушилась на народ с матами: что произошло 13/12СрдВыезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую страну 12/12Втр"Я не боюсь": Киркоров объяснил равнодушие к соперничеству в шоу-бизнесе 12/12ВтрПоказавшую себя без макияжа Волочкову высмеяли в Сети 12/12ВтрРоман или дружба? Муцениеце вновь появилась на публике с загадочным спутником 12/12ВтрПригожин высказался о разоблачении Валерии в известном телешоу