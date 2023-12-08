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Среда 13 декабря

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На Севере Москвы построят еще один детский сад

На Севере Москвы построят еще один детский сад
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Дошкольное учреждение сможет принять 150 малышей.

В российской столице с 2011 года было построено более 580 школ и детских садов. Власти продолжают активное развитие образовательной сферы, поэтому до 2025 году в городе планируется возвести еще свыше 60 профильных учреждений.

Чаще всего объекты образования появляются в местах массовой жилой застройки. Таким образом власти стремятся обеспечить детей новоселов современными и комфортными школами и детскими садами в шаговой доступности.

С этой же целью будет возведет очередной детский сад на севере Москвы. Здание войдет в состав крупного жилого комплекса в районе Западное Дегунино и расположится по адресу: улица Ижорская, земельный участок №6/5.

Глава столичного комитет государственного строительного надзора Игорь Войстратенко сообщил, что разрешение на строительство второго детского сада в составе ЖК уже выдано девелоперу. После ввода в эксплуатацию он передаст 1-3-этажный объект городу.

"Дошкольное учреждение общей площадью более 3,3 тысячи квадратных метров сможет принять 150 воспитанников. В нем расположатся шесть групповых ячеек, каждая из которых включает раздевалку, игровую, спальню и буфет", – отметил глава ведомства.

Кроме того, воспитанников обеспечат спортивным и музыкальным залами, кабинетами для занятий, пищеблоком полного технологического цикла и медицинским пунктом с процедурной.

На прилегающей территории установят теневые навесы, игровые и спортивные площадки, а также комплексы для развития и досуга. Предусмотрено озеленение.

Рядом с детским садом обустроят проезды, тротуары, места для хранения колясок, велосипедов и санок. А для маломобильных граждан на прилегающей территории в самом здании создадут безбарьерную среду.

Председатель Мосгосстройнадзора уточнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет уделяет особое внимание качеству объектов образования.

"Застройщик уже подал в Мосгосстройнадзор извещение о начале строительно-монтажных работ на Ижорской улице. Наши инспекторы составили индивидуальную программу проверок", – подчеркнул Игорь Войстратенко.

8 декабря 2023, 13:31
Фото: mos.ru
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