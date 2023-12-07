На Софийской набережной отреставрировали здания XIX-ХХ веков

Доходные дома приспособили для современного использования.

В рамках строительства жилого комплекса на Софийской набережной в центре Москвы привели в порядок два доходных дома 1876 и 1905 годов. Они являются объектами культурного наследия. Исторические здания площадью 2,8 тысячи квадратных метров ввели в эксплуатацию, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра отметил, что работы проводились по проекту, согласованному Департаментом культурного наследия Москвы. Специалисты ведомства следили за ходом реставрации.

Специалисты восстановили конструкции скатных кровель со слуховыми окнами. Крышу выполнили из долговечной патированной меди. В зданиях заменили устаревшее инженерное оборудование на новое, включая системы кондиционирования, отопления, лифты.

Полностью отреставрированы фасады доходных домов, восстановлены межэтажные перекрытия и лестничные клетки. По историческим эскизам привели в порядок белокаменные карнизы, наличники, штукатурные элементы.

В зданиях разместили жилые и коммерческие помещения. Объекты полностью интегрировали в новый квартал.

Напомним, что в 2024 году на улице Каретный Ряд в центре Москвы завершится реставрация уникального особняка купцов Марковых. Специалисты вернули зданию исторический облик: восстановили фасады и помещения, привели в порядок скульптуры грифонов.

В ноябре завершилась реставрация храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Здание XVII века в стиле нарышкинского барокко пережило две войны и к началу нашего века стало остро нуждаться в реставрации.

Работы продолжалась два года. Специалисты привели в порядок гульбища и белокаменный декор храма, обновили кирпичную кладку и свинцовую гидроизоляцию лестниц.

В октябре завершилась реставрация павильонов №59 "Зерно" и №51 "Мясная промышленность" на ВДНХ – объектов культурного наследия федерального значения. В обновленных исторических павильонах будут проходить выставки.



Москва реализует одну из крупнейших в мире программ реставрации культурного наследия. С 2011 года в порядок привели около 2,2 тысячи памятников.