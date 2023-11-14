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Мэр Москвы объявил о завершении реставрации храма Покрова в Филях

Мэр Москвы объявил о завершении реставрации храма Покрова в Филях
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Фасадам здания вернули исторический облик.

В Москве завершилась реставрация построенно в XVII веке храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Здание в стиле нарышкинского барокко пережило две Отечественные войны и к началу XXI века стало нуждаться в реставрации.

О результатах работы рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, за два года реставраторы восстановили белокаменный декор, гульбища, уникальную историческую свинцовую гидроизоляцию лестниц, обновили кирпичную кладку и ступени.

"Теперь храм Покрова Пресвятой Богородицы — объект культурного наследия федерального значения и главное украшение района Филевский Парк — снова открыт для жителей и гостей столицы", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Фото: Mos.ru

Ранее мэр Москвы сообщил о начале реставрации первой в России каменной шатровой церкви – Вознесения Господня в Коломенском. Специалисты восстановят историческую кладку, приведут в порядок шатер, цоколь и галерею, металлические элементы и белокаменные детали, очистят фасад, заменят деформированные части и обработают поверхность защитными составами. Работы завершатся в 2024 году.

В конце октября завершилась реставрация павильонов №59 "Зерно" и №51 "Мясная промышленность" на ВДНХ. Здания входят в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Специалисты восстановили исторические интерьеры. В обновленных павильонах вновь будут проходить выставки.

14 ноября 2023, 14:29
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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