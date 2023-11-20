Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд

Работы завершатся в 2024 году.



На улице Каретный Ряд в центре Москвы подходит к концу реставрация уникального особняка купцов Марковых. О ходе работ в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Здание построено в конце ХIХ века. На протяжении многих лет там жил театральный режиссер Константин Станиславский. Особняк долгое время не ремонтировался, пережил несколько пожаров и нуждался в комплексной реставрации.

Работы по восстановлению памятника начались год назад. По словам мэра, реставраторы восстановили интерьеры, привели в порядок фасады и скульптуры грифонов. Зданию вернули исторический облик.

Собянин отметил, что парадную лестницу восстанавливали по шаблонам сохранившихся ступеней. Также специалисты отреставрировали оригинальную изразцовую печь и чугунную лестницу.

"Окончание всех работ намечено на первый квартал 2024 года", – уточнил градоначальник.

В следующем году завершится реставрация еще одного уникального памятника московской архитектуры – церкви Вознесения Господня в Коломенском. Работы начались в конце октября. Реставраторы восстановят историческую кладку, приведут в порядок шатер, галерею, цоколь и другие исторические элементы.

На прошлой неделе Собянин объявил о завершении реставрации храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Объект культурного наследия федерального значения построен в XVII веке в стиле нарышкинского барокко. За два года реставраторы привели в порядок белокаменный декор и гульбища, обновили кирпичную кладку и ступени.