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В районах Нагатинский Затон и Лосиноостровский кватиры по реновации получили 3,4 тыс человек

В районах Нагатинский Затон и Лосиноостровский кватиры по реновации получили 3,4 тыс человек
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Они получили жилье с полной отделкой класса комфорт.

Москва наращивает темпы реализации программы реновации. Так, в районе Нагатинский Затон ключи от новых квартир получили более 1,7 тысячи человек. Участникам программы предложили жилье в пяти новостройках.

В 2023 году обладателями новых квартир стали 623 человека. Еще 300 горожан начали осматривать жилье в новостройках, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Нагатинский Затон стал одним из первых районов, где стартовала программа реновации. В нее включили 54 ветхих дома, в которых проживали более 13 тысяч человек. Полностью расселено шесть зданий.

Всего под заселение на юге столицы передали 25 новостроек. На месте 29 снесенных зданий возводят восемь домов для участников программы.

Реновация продолжается и в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы. Обладателями новых квартир стали около 1,7 тысячи человек.

Недавно переселение начали жители дома по адресу: Магаданская улица, дом 12. Для участников программы работает центр информирования, в котором можно получить консультацию по переезду и оформлению документов.

Переселенцам предложили равнозначные квартиры. К их осмотру они приступили 12 декабря.

Всего в районе в программу реновации включили 68 домов. В них проживают свыше 12 тысяч человек. Для строительства жилья подобрано 15 стартовых площадок.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Москвичи переезжают в пределах своего района. Зачастую новый дом находится в нескольких десятках метров от старого.

Участникам программы предоставляют жилье с полной отделкой комфорт-класса. Там установлены электрические плиты, радиаторы отопления, качественные стеклопакеты, сантехника. Часть квартир предназначена для жильцов с ограниченными возможностями здоровья.

Первые этажи новостроек отданы под коммерческие помещения. Там открываются магазины, кафе, парикмахерские, службы быта. Прилегающую к домам территорию комплексно благоустраивают.

Программа реновации пройдет в три этапа. Первый завершится к 2025 году, второй продлится до 2029-го, третий рассчитан до конца 2032-го. Обладателями нового жилья станут более миллиона москвичей.

13 декабря 2023, 16:53
Фото: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

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