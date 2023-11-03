В ТиНАО построят три поликлиники за счет бюджета города

Медучреждения введут в эксплуатацию до конца 2025 года.

Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО) лидируют по темпам развития социальной и транспортной инфраструктуры. В составе жилых комплексов строятся поликлиники, детские сады, школы.

Благодаря Адресной инвестиционной программе Москвы в ТиНАО будут строить по одной поликлинике в год. До конца 2025 года введут в эксплуатацию три медицинских учреждения, заявил глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

В следующем году в поселении Филимонковское появится детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену. На объекте активно идут строительные работы. В настоящее время готовность составляет 70%.

Еще два медицинских учреждения находятся на стадии проектирования и будут введены в эксплуатацию до конца 2025 года. Это поликлиника в Троицке и детско-взрослое медучреждение в поселке Птичное (поселение Первомайское). В смену они будут принимать до 750 пациентов.

В поликлиниках будут работать врачи по основным взрослым и детским специальностям. Здания оснастят кабинетами функциональной диагностики и лабораториями. Город закупит для них современную медицинскую технику.

В медучреждениях установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Прилегающую территорию комплексно благоустроят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

В ближайшие пять лет в Троицком и Новомосковском округах построят 17 поликлиник и подстанций скорой медицинской помощи. Через 12 лет в ТиНАО появится 125 медучреждений.

С начала текущего года в Москве построили 17 объектов здравоохранения. Объекты возвели за счет городского бюджета. В развитие социальной инфраструктуры активно вкладываются инвесторы.

Напомним, что в столице продолжается программа реконструкции поликлиник. За пять лет обновили 40% медицинской инфраструктуры. Планируется капитально отремонтировать еще 140 зданий.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о строительстве еще трех флагманских центров экстренной медпомощи.Они появятся в больницах имени Боткина, имени Буянова и Пирогова. Также реконструируют приемные отделения в 11 стационарах.