К проекту "Спортивные выходные" присоединилась площадка на Рождественском бульваре

Тренировки проходят в выходные дни.



Московские центры госуслуг "Мои документы" и столичный Департамент спорта реализуют совместный проект "Спортивные выходные". Для горожан это еще одна возможность бесплатно заниматься спортом. Все тренировки проходят в популярных локациях под контролем опытных наставников.

В ноябре к проекту присоединилась еще одна площадка. С 5 ноября занятия по йоге начнутся на Центральном рынке на Рождественском бульваре. Тренировки стартуют в 9:00 по субботам и воскресеньям.

"Спортивные выходные" пользуются популярностью в любое время года. Москвичи тренируются под руководством олимпийских чемпионов, опытных спортсменов и звезд шоу-бизнеса.

В зимнем сезоне москвичей ждут занятия по пилатесу, различным видам йоги, растяжке. Также все желающие могут поучаствовать в тренировках по фитбоксингу, функциональному и танцевальному тренингу и барре.

Летом занятия проходят на свежем воздухе, а с началом осени – на закрытых площадках в популярных локациях. Например, в 2023 году партнерами проекта стали фуд-моллы и культурный центр ЗИЛ. Поклонникам здорового образа жизни уже полюбились локации на ВДНХ, Северном и Южном речных вокзалах.

В рамках проекта тренировки на свежем воздухе и в помещениях посетили более ста тысяч человек. Спортсмены и звезды шоу-бизнеса провели 4,5 тысячи занятий в парках.

Те, кто предпочитает тренироваться дома, могут присоединиться к онлайн-зарядке в телеграм-канале проекта, мастер-классам по медитации и различным видам спорта. Эфиры сохраняются и доступны в любое время.

Расписание занятий доступно на сайте "Спортивных выходных" и в центрах "Мои документы". Сотрудники расскажут о проекте и помогут записаться на тренировку.

Инфраструктура для занятий спортом создана во всех районах Москвы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в городе работают бесплатные секции по более чем 70 видам спорта. В этом году стартовали онлайн-занятия по киберспорту для подростков. В 13 центрах тестирования все желающие могут подготовиться и сдать нормы ГТО, а благодаря проекту "Мой спортивный район" – посетить занятия с тренерами Москомспорта.

