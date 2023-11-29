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В новом парке на юге Москвы организовали спортивный кластер

В новом парке на юге Москвы организовали спортивный кластер
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В восточной части парка появились пять футбольных полей.

Летом 2023 года на юге Москвы, на заброшенной территории в пойме рек Шмелевки и Кузнецовки вырос большой многофункциональный парк, разделенный на несколько зон. Он расположился недалеко от станций метро "Красногвардейская" и "Зябликово".

Местные жители получили комфортное пространство, где можно отдыхать на свежем воздухе, гулять с детьми или заниматься спортом. Общая площадь территории, которую специалисты привели в порядок, составила почти сто гектаров.

Новая точка притяжения ограничена МКАД, Воронежской улицей и Ореховым бульваром. В восточной части парка, в районе 21-го километра МКАД обустроили спортивный кластер.

Центральными элементами спортивной зоны стали пять футбольных полей, общая площадь которых превышает пятнадцать тысяч квадратных метров. Одно из полей доступно для полноценных игр, еще на четырех можно проводить тренировки.

В пресс-службе столичного департамента капитального ремонта уточнили, что футбольные поля в пойме рек Шмелевки и Кузнецовки организованы по просьбе префектуры. Дело в том, что жители соседних районов увлекаются футболом.

По данным ведомства, большое игровое поле занимает территорию площадью более шести тысяч квадратных метров, две тренировочные площадки – по 2847 "квадратов", еще две – по 1728.

Верхние слои их покрытий выполнены из искусственной травы и соответствуют требованиями к покрытиям футбольных полей. Играть и тренироваться на них можно круглый год.

"Такие площадки неприхотливы и долговечны, и, что немаловажно, по своим ощущениям они максимально соответствуют натуральному газонному покрытию", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, посетителям парка доступна многофункциональная спортивная зона для обучения и занятий паркуром. Установленное оборудование подходит спортсменам всех уровней.

Турники и рукоятки для подтягиваний, стойки с петлями, скалодром, тренажер для кистевого хвата, 12 тренажеров для силовых упражнений на разные группы мышц и другое оборудование доступно в соседнем тренировочном комплексе для упражнений с собственным весом.

Спортивно-игровой комплекс со спиральными лестницами, круглыми турниками, тренажерами для развития координации и равновесия стенами-скалодромами и многим другим оборудован для детей.

Также в спортивном кластере нового парка появились зоны для воркаута. На одной из площадок могут заниматься люди с ограниченными возможностями. Кроме того, посетителям доступна универсальная площадка для игры в баскетбол или волейбол.

29 ноября 2023, 11:25
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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