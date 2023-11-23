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В Черемушках появится квартал по программе комплексного развития территорий

В Черемушках появится квартал по программе комплексного развития территорий
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На участке возведут жилье по реновации, социальные и коммерческие объекты.

В районе Черемушки модернизируют неэффективно используемый участок площадью 4,78 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участок находится в Научном проезде. Рядом расположены станции метро "Калужская" и "Воронцовская" Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий метро.

Инвесторы вложат впроект более 20 миллиардов рублей, уточнил Ефимов. По его словам, в квартале возведут необходимую социальную инфраструктуру.

На участке построят более 172 тысяч квадратных метров недвижимости по программе реновации. Также в квартале возведут административное здание площадью 1,62 тысячи квадратных метров для ГБУ "Жилищник", сообщил глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

В дома по реновации в Научном проезде переедут более шести тысяч человек. Первые этажи зданий отдадут под магазины, кафе, точки бытовых услуг. При необходимости возведут дополнительные внутриквартальные дороги для выезда на крупные магистрали.

Территорию рядом с домами благоустроят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, установят детские и спортивные площадки. Для владельцев транспорта организуют парковочные пространства.

В рамках программы КРТ построят не менее 16 медицинских объектов, в том числе городские поликлиники по новому московскому стандарту и частные медцентры. Так, на территории бывшей промзоны Октябрьское Поле ввели в эксплуатацию первый жилой дом с медицинским центром общей площадью около 20 тысяч квадратных метров

Для 17 проектов КРТ утвердили документацию по планировке. Там построят более 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции оцениваются в 344 миллиарда рублей. Бюджет Москвы получит 13 миллиардов рублей.

По программе комплексного развития территорий на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий возводят современные кварталы. В стадии готовности находится 188 проектов. Общая площадь участков под строительство – 2,45 тысячи гектаров.

23 ноября 2023, 17:35
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
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