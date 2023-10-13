В Москве построят не менее 16 медицинских объектов по программе КРТ

Среди объектов будут как городские поликлиники, так и частные медцентры.



В Москве по программе комплексного развития территорий построят не менее 16 медицинских объектов, в их числе – как городские поликлиники, оснащенные по новому московскому стандарту, так и частные медцентры. Об этом рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



"За три года работы программы комплексного развития территорий разработано и находится на разных стадиях реализации 188 проектов общей площадью около 2,45 тысячи гектаров. В 12 из них уже опубликованы проекты решений, по которым будет возведено не менее 16 медицинских объектов. В рамках еще одного проекта уже построен медцентр", – отметил чиновник.

Учреждения здравоохранения планируется построить на месте заброшенных участков и давно не эксплуатируемых зданий. К примеру, бывшей промзоны Октябрьское Поле уже введен в эксплуатацию первый жилой дом с медицинским центром общей площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, как будут распределены медицинские учреждения, построенные в рамках программ комплексного развития территорий. По его словам, больше всего объектов – четыре – планируется построить на севере столицы.

"По три медучреждения инвесторы или городские операторы возведут на северо-востоке и юго-востоке столицы, два — на западе, еще по одному — на северо-западе, юге и востоке ", – отметил Максим Гаман.

Наибольшее объектов здравоохранения будет построено в районах Солнцево, Коптево, Ярославский и Лефортово. Председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская подчеркнула, что в данных районах появится как минимум по два медучреждения.

"В целом появление развитой и доступной медицинской инфраструктуры в городе является одним из ключевых приоритетов в создании здоровой среды для жизни", – заключила Юлиана Княжевская.

По словам чиновника, важно, чтобы подобные проекты реализовывались не только за счет городского бюджета, но и за счет средств инвесторов.