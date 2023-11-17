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Воскресенье 3 декабря

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Для 17 проектов комплексного развития территорий утвердили документацию по планировке

Для 17 проектов комплексного развития территорий утвердили документацию по планировке
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Там построят кварталы с жильем, социальными и коммерческими объектами.

В Москве утвердили документацию по планировке для еще 17 проектов комплексного развития территорий бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. По ним возведут свыше 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в проекты инвестируют более 344 миллиардов рублей. Ежегодно бюджет Москвы будет получать от их реализации не менее 13 миллиардов рублей.

Кроме того, программа способствует появлению новых мест приложения труда. По итогам реализации 17 проектов в Москве станет на 42 тысячи рабочих мест больше, рассказал заместитель мэра.

На этих участках возведут два миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 827 тысяч – в рамках программы реновации ветхого жилья. Также в кварталах построят более 670 тысяч "квадратов" производственных объектов, 950 тысяч социальной и общественно-деловой недвижимости, отметил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Новые кварталы будут полностью обеспечены социальной инфраструктурой. Планируется возвести девять детских садов на 2,2 тысячи воспитанников и шесть школ на 4,7 тысячи человек, поликлиники и больницы, уточнил Гаман.

Самый большой из участков находится на территории бывшей промышленной зоны Красный Строитель. Его площадь превышает 34,5 гектара. Самый маленький – 0,56 гектара – расположен в Дмитровском проезде.

Напомним, что в ближайшие годы планируется реконструировать три участка в Западном административном округе Москвы. Они расположены между станциями метро "Тропарево" и "Озерная" Сокольнической и Солнцевской линий.

У участков хорошая транспортная доступность как общественным, так и личным транспортом. Недалеко находится Тропаревский лесопарк.

На реализацию проектов направят более 40 миллиардов рублей. Там возведут почти 260 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. На первых этажах зданий откроются магазины, рестораны, банки, спортивные клубы. На одном из участков появятся площадки для занятия физической культурой.

17 ноября 2023, 18:19
Фото: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

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