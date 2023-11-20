Веломаршрут "Зеленое кольцо" продлили на 26 километров

Теперь он проходит до национального парка "Лосиный Остров".

В Москве активно благоустраиваются парки, создаются новые пешеходные и велосипедные маршруты. В этом сезоне продлили популярный веломаршрут "Зеленое кольцо". Теперь он проходит через ВДНХ, парки "Останкино", "Яуза" и "Ростокинский акведук" до национального парка "Лосиный Остров". В рамках благоустройства установлено порядка 300 указателей, которые помогают сориентироваться на маршруте.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что в столице создается кольцевой веломаршрут. Он свяжет парки, станции метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК).

Протяженность "Зеленого кольца" составилауже 120 километров. По нему удобно не только кататься в свободное время, но и ездить на работу. Комфортный и безопасный маршрут охватывает основные точки притяжения.

В нескольких округах веломаршрут полностью готов. Это юго-запад, запад, северо-запад, север и северо-восток Москвы. В 2024 году планируется завершить работы в Восточном, Юго-Восточном и Южном округах. Финалом создания полноценного кольца станет соединение с обустроенным участком на юго-западе.

Создание "Зеленого кольца" началось в 2021 году. Первый участок длиной около девяти километров протянулся от станции Щукинская МЦД-2 до станции МЦК Коптево к Тимирязевскому парку. В рамках первого этапа маршрут соединили с существующей велодорожкой от станции МЦК Стрешнево до Ленинградского шоссе.

На втором этапе веломаршрут продлили на 36 километров. Трасса соединила станции Щукинская МЦД-2 и "Профсоюзная" Калужско-Рижской линии метро. Специалисты обустроили участки в парке Победы на Поклонной горе, в парках "Крылатские холмы" и Филевском. Велодорожку на Ломоносовском проспекте длиной 3,5 километра соединили с участками на Минской улице и у Мосфильмовского пруда.

Новые велодорожки появляются во всех районах Москвы. Особое внимание уделяется благоустройству набережных как новых точек притяжения жителей и гостей столицы. Так, в районе Нагатинский Затон создали общественное пространства для отдыха у воды с велодорожкой.