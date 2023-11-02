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На Арбате открылась фотовыставка к юбилею Московской государственной академии хореографии

На Арбате открылась фотовыставка к юбилею Московской государственной академии хореографии
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Выставка продлится до 30 ноября.

Московская государственная академия хореографии (МГАХ) создана в декабре 1773 года по указу императрицы Екатерины II. Это старейшее театральное учебное заведение столицы.

В этом году академия отмечает 250-летний юбилей. Познакомиться с историей учебного заведения могут все желающие на выставке "Так рождаются звезды балета". Она открылась в районе дома 28 по улице Арбат.

Выставку подготовили столичный Департамент культуры, Московская дирекция массовых мероприятий и МГАХ. Экспозиция состоит из двух тематических разделов. Первый рассказывает о становлении московской школы балета, ее преподавателях и воспитанниках. Второй раздел представляет собой сборник кадров о жизни академии в наши дни.

Зрители увидят фотографии реактора академии, народной артистки России Марии Леоновой, портреты ее выпускниц. Также на выставке представлены кадры именитых педагогов – Юрия Григоровича, Татьяны Гальцевой, Людмилы Колонченко, Елены Бобровой и других.

Московская государственная академия хореографии воспитала многих звезд отечественного балета. Среди них – Майя Плисецкая, Игорь Моисеев, Марис Лиепа, Екатерина Максимова, Мария Александрова, Николай Цискаридзе и многие другие.

Напомним, что в этом году русскому балету посвятили ежегодную акцию "Ночь на катке". В ней приняли участие 11 ледовых площадок. К атмосфере русского балета могли приобщиться посетители катка в саду "Эрмитаж". Гостей ждали мастер-классы по бальным танцам, номера на тему балетов "Весна священная" Игоря Стравинского и "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

Власти Москвы активно поддерживают и развивают сферу культуры. Город помогает творческим площадкам и коллективам.

Так, в конце октября мэр Сергей Собянин открыл Театр эстрады после комплексной четырехлетней реставрации. Специалисты восстановили историческую планировку здания, воссоздали ценные детали интерьера, заменили инженерные коммуникации и установили новое сценическое оборудование. Градоначальник назвал завершение реставрации большим событием для всех ценителей искусства.

2 ноября 2023, 17:12
Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Mos.ru✓ Надежный источник

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