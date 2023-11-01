Москва получит в ноябре еще 60 электробусов

Они выйдут на маршруты после необходимой подготовки.



Москва продолжает пополнять парк экологически чистого общественного транспорта. В ноябре Мосгортранс получит более 60 электробусов.

Главное отличие новых моделей от предыдущих – увеличенный до 80-90 километров запас хода и наличие электрического отопителя. Также рисширен передний маршрутоуказатель, установлена адаптивная система освещения. После необходимой подготовки электробусы выйдут на городские маршруты.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что электробусы собирают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе и Ликинском автобусном заводе. Производитель обслуживает машины по контракту жизненного цикла.

"Это позволяет повысить надежность работы электробусов в любое время года", – подчеркнул он.

Столица заключила контракт на поставку 1,2 тысячи электробусов до конца текущего года. Из них 200 уже вышли на городские маршруты и перевозят пассажиров. К концу следующего года в Москве будет уже 2,4 тысячи машин.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, количество электробусных маршрутов в городе достигло 100. В конце сентября на экологически чистый транспорт перевели еще четыре маршрута в трех округах.

Электробусы вышли на маршруты т74, 762 и 875. Также они стали курсировать от станции метро "Физтех" до Московского физико-технического института (МФТИ) под номером маршрута 555.

В конце июля открылся электробусный парк в районе Митино на северо-западе Москвы. Ввод объекта позволил увеличить число электробусов на маршрутах и улучшить транспортная связь северо-западных районов с другими округами. Время ожидания на остановках сократилось в среднем на 30%.

В Митине можно обслуживать и ремонтировать до 300 электробусов. Благодаря вводу объекта в районе появилось 550 рабочих мест.

В июле прошлого года в Москве открылся первый в России электробусный парк "Красная Пахра". Маршруты обслуживают районы Троицкого и Новомосковского административных округов. Планируется, что через несколько лет подвижной состав столичного наземного общественного транспорта будет на 2/3 состоять из электробусов.