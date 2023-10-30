В 91 районе и поселении Москвы построили дома по реновации

140,5 тысячи москвичей уже начали процесс переселения в новостройки.



Программу реновации жилья шесть лет назад запустил мэр Москвы Сергей Собянин. Власти города продолжают успешно реализовывать ее – на данным момент дома в рамках масштабного проекта построили в 91 районе и поселении российской столицы.

140,5 тысячи москвичей уже начали процесс переселения в новостройки, при этом 124 тысяч горожан получили ключи от новых квартир. К слову, недвижимость для них возвели во всех административных округах столицы.

Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, больше всего домов, в которых началось переселение граждан, находится в Юго-Восточном округе. Речь идет о 141 единице ветхого жилья.

"В Восточном и Западном округах отселяются или уже отселены 125 и 124 старых дома соответственно. Правообладателями новых квартир за все время стали 124,1 тысячи горожан", – подчеркнул глава профильного ведомства.

В семи районах и поселениях Москвы переселение граждан в рамках программы реновации стартовало в текущем году. Покидать ветхие дома начали жители Внуково, Донского, Старого Крюкова, Капотни, Нагатино-Садовников, Метрогородка и поселения Филимонковское ТиНАО.

В районах Молжаниновский, Северный и в поселении Сосенском программа реновации полностью завершилась. Всего же в Москве введено в эксплуатацию 277 новостроек.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что в рамках реновации в городе возведено жилья на общую площадь 3,9 миллиона квадратных метров. В новые квартиры переезжают 140,5 тысячи человек, заключил чиновник.

Сегодня программа реновации объединяет 5175 единиц ветхого жилья. Суммарно почти миллион москвичей смогут получить новые квартиры, отличающиеся улучшенной планировкой и выполненной "под ключ" отделкой.

Участники масштабной программы получают жилье в тех же районах, причем максимально близко к старым домам. Ветхие строения при этом сносятся, а на их месте власти строят необходимую инфраструктуру.

Равнозначные квартиры в новостройках могут быть даже больше старых по площади. При этом перед заселением они оснащаются сантехникой, мойками и плитами, а также светильниками.