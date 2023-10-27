Собянин поручил достроить детский сад в Коммунарке до конца года

Дошкольное учреждение рассчитано на 350 малышей.

Развитие системы образования является приоритетной задачей в деятельности властей российской столицы. В городе на регулярной основе строятся новые детские сады, школы и учебные корпуса, а также модернизируются и ремонтируются действующие. Активные работы идут и в Новой Москве, количество жителей которой постоянно растет.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин поручил до конца года достроить детский сад в районе Коммунарка. Глава города выполнил просьбу многодетной матери Альбины Никифоровой, которая обратилась к нему во время личного приема граждан.

Речь идет о дошкольном учреждении на 350 мест, которое возводится на улице Фитаревской. По словам столичного градоначальника, на данном этапе специалисты занимаются подключением инженерных систем.

"Дал поручение закончить все работы до конца года, чтобы в первом квартале 2024-го детский сад для 350 малышей уже открыли", – отметил Сергей Собянин.

Он также подчеркнул в личном блоге, что Коммунарка – красивый и перспективный район, который привлекает все больше новых жителей. По словам политика, с 2015 года количество детей дошкольного возраста в ТиНАО увеличилось более чем в два раза, поэтому нужны новые детские сады.

"Строительство детских садов у нас в приоритете. Только в Сосенском поселении за 10 лет построено около 40 детских садов и школ", – добавил Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что с начала года было открыто пять зданий на 2800 школьных и 940 дошкольных мест. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще три детских сада.

Параллельно в российской столице строятся школы. Например, в ЗАО возведут крупное общеобразовательное учреждение. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Учебный корпус будет разделен на два основных блока – для начальных и старших классов, – а также общую территорию. Высота здания будет варьироваться от двух до трех этажей. Совокупно школа рассчитана на 825 человек.

Площадь объекта составит около 19 тысяч квадратных метров. Его возведут в районе Кунцево по адресу: квартал 100, земельный участок 1/3.