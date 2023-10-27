Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы

Техника заранее прошла диагностику и при необходимости – ремонт.



Власти российской столицы активно готовятся к зимнему сезону. В городе уже включили отопление. Тепло пришло как в жилые дома, так и на производственные предприятия. Параллельно специалисты готовят к холодам цветники и фонтаны Москвы.

Коммунальная техника Москвы также переведена на зимний режим работы. Специалисты комплекса городского хозяйства провели необходимые работы заранее. Весь парк столичной коммунальной техники прошел диагностику, при необходимости машины ремонтировали и модернизировали.

Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, на особо опасные участки МКАД и ТиНАО, как и в прошлые годы, будут направлены тягачи для круглосуточного дежурства.

"В общей сложности в уборке города планируется задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации", – отметил Петр Бирюков.

Примечательно, что регламентное техническое обслуживание коммунальной техники провели еще летом. В частности, специалисты заменили жидкости, фильтры, расходные и изнашиваемые материалы. Также они устранили неисправности в процессе ремонта, в том числе, капитального.

Кстати, большинство единиц столичного парка коммунальной техники используется круглый год. Однако линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки применяют только зимой, поэтому их расконсервировали заранее.

Кроме того, до наступления холодов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега, а также распределители противогололедных материалов.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, как готовят к зиме цветники и фонтаны Москвы. В частности, специалисты комплекса городского хозяйства обрабатывают растения от болезней и вредителей, обрезают их и удобряют почву.

Кроме того, они законсервировали светодинамический фонтан в парке Царицыно. Над объектом установили воздушный купол, а металлоконструкции и оборудование до весны закрыли деревянным каркасом. Также предстоят диагностика и при необходимости ремонт деталей.