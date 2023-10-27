Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы

Каким растет сын Жанны Фриске Тесты Тяжелая жизнь бывшей жены Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Среда 22 ноября

16:20100-летнему юбилею "Мосфильма" посвящается: Новогодние представления на киностудии "Мосфильм" сезон 2023-2024 15:47От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова 14:04Слухи об алкоголизме и одиночество: куда пропала забытая звезда 90-х Отиева 12:19Дважды едва не погиб, был лысым, весил 92 кило: неизвестная жизнь певца SHAMAN 08:30Назван способ снижения давления без лекарств 07:39Составляйте рацион правильно: ТОП полезных для сердца продуктов 07:18Это беда: названа главная опасность постоянного использования гель-лака 06:35Грозят ли росиянам новые ковидные ограничения: врач дал четкий ответ 06:00"Я потерялся": Денис Клявер решился на признание 04:58Трагически погибла актриса Полина Меньших 04:17Их любят делать эскортницы: врач назвал самые популярные пластические операции 03:16Осуждение сменяется смирением: Ксения Бородина "прошлась" по россиянам 02:09Убийственная красота: не делайте эти косметологические процедуры в домашних условиях 00:15Два этих фактора увеличивают риск гипертонического удара 17:01Трижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем 15:31Накопил на роскошное жилье: Рудковская раскрыла заработки 10-летнего сына 14:08Похорошела и помолодела: 58-летняя Лютаева предстала в новом образе 12:31Внешность и талант унаследовал от мамы: каким растет 10-летний сын Фриске 11:30Пережившая два развода Бородина дала бесценный совет женщинам 10:34Резко исхудавшая Волочкова обратилась к народу с заявлением: Одержима 08:06Ест на помойке: бывшая жена Михаила Ефремова живет с бомжами 07:32Поднимут не всем: ожидается увеличение пенсий уже в декабре 06:32Летальный исход: врач рассказал о последствиях самостоятельного лечения антибиотиками 06:09Мощная магнитная буря вновь обрушится на Землю 05:18Новый штраф для автовладельцев начнет действовать с 1 декабря 04:39"Это произошло случайно": бывший муж Гагариной высказался о разрыве со звездой 03:26Слепота, глухота и пневмония: последствия кори угрожают жизни людей 02:26Отвратительно и низко: Поплавская высказалась о детских проблемах 01:23ТОП-5 действенных способов для борьбы с осенней хандрой 00:38Помогут сохранить здоровье глаз пять этих элементов в рационе 20:54В чем уникальность народного артиста Митты – подробности озвучил коллега 18:19Режиссер анимации Лакисов рассказал об изнанке профессии 16:42Разгневанная Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала 15:46Прячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына 13:59Как 70-летней Понаровской удается оставаться стройной: певица раскрыла хитрость 12:58Волосы торчком: сбежавшая на Кипр Пугачева попала на камеру без парика 11:41Обнародована причина одиночества Билана: тайну раскрыла известная певица 10:56Истощенный и болезненный вид: как теперь выглядит уехавшая за границу Литвинова 08:26Черно-красная магия: "Алиса" вновь шокировала фанатов 08:13Куда сходить в Москве: афиша с 20 ноября по 2 декабря 07:15Три секрета для желающих не стать толстым котиком за зиму: как не наесть лишнее 06:42Российский Дед Мороз поделился своим секретным желанием 05:47Аппетиты растут: Алла Пугачева взвинтила цены для российских тайных концертов 04:36Ушла еще одна советская легенда: не стало Татьяны Стрельцовой 03:09Любимая всеми зелень способна спровоцировать тяжелые заболевания 01:37"На все воля Господня": Николай Носков ушел со сцены на середине песни 00:29Лень и упадок сил: эти болезни провоцируют подобное состояние 23:54Назван самый эффективный способ избавления от лишнего жира 16:09Топ-5 секретов женского бизнеса 13:06Психическое и физическое: как сохранять баланс в обеих сферах жизни
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы

Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы
1

Техника заранее прошла диагностику и при необходимости – ремонт.

Власти российской столицы активно готовятся к зимнему сезону. В городе уже включили отопление. Тепло пришло как в жилые дома, так и на производственные предприятия. Параллельно специалисты готовят к холодам цветники и фонтаны Москвы.

Коммунальная техника Москвы также переведена на зимний режим работы. Специалисты комплекса городского хозяйства провели необходимые работы заранее. Весь парк столичной коммунальной техники прошел диагностику, при необходимости машины ремонтировали и модернизировали.

Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, на особо опасные участки МКАД и ТиНАО, как и в прошлые годы, будут направлены тягачи для круглосуточного дежурства.

"В общей сложности в уборке города планируется задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации", – отметил Петр Бирюков.

Примечательно, что регламентное техническое обслуживание коммунальной техники провели еще летом. В частности, специалисты заменили жидкости, фильтры, расходные и изнашиваемые материалы. Также они устранили неисправности в процессе ремонта, в том числе, капитального.

Кстати, большинство единиц столичного парка коммунальной техники используется круглый год. Однако линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки применяют только зимой, поэтому их расконсервировали заранее.

Кроме того, до наступления холодов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега, а также распределители противогололедных материалов.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, как готовят к зиме цветники и фонтаны Москвы. В частности, специалисты комплекса городского хозяйства обрабатывают растения от болезней и вредителей, обрезают их и удобряют почву.

Кроме того, они законсервировали светодинамический фонтан в парке Царицыно. Над объектом установили воздушный купол, а металлоконструкции и оборудование до весны закрыли деревянным каркасом. Также предстоят диагностика и при необходимости ремонт деталей.

27 октября 2023, 16:23
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

В южном вестибюле станции МЦД-1 Лианозово начались отделочные работы

В южном вестибюле станции МЦД-1 Лианозово начались отделочные работы
Местные жители смогут пользоваться удобным переходом через железнодорожные пути. Станция Лианозово первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) является важным транспортным узлом для жителей районов Лианозово и Дмитровский.

В вагонах метро перевели кондиционеры на зимний режим

В вагонах метро перевели кондиционеры на зимний режим
Также в подземку вернули шесть тысяч вторых вестибюльных дверей. Московский транспорт продолжает готовиться к зиме.

Благоустройство территории у метро "Физтех" завершится в 2024 году

Благоустройство территории у метро "Физтех" завершится в 2024 году
Работы выполнены на 60%. В начале сентября открылся участок Люблинско-Дмитровской линии со станциями "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".

В парках Москвы открылись фотовыставки о питомцах и чудесных растениях

В парках Москвы открылись фотовыставки о питомцах и чудесных растениях
Посещение фотовыставок бесплатное. Культурные мероприятия в столичных парках не прекращаются даже с наступлением холодов.

В районах Нагорный и Левобережный откроются центры долголетия

В районах Нагорный и Левобережный откроются центры долголетия
Клубные пространства появятся на Ялтинской и Фестивальной улицах. В Москве продолжают открываться центры долголетия.

В ТиНАО построят три поликлиники за счет бюджета города

В ТиНАО построят три поликлиники за счет бюджета города
Медучреждения введут в эксплуатацию до конца 2025 года. Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО) лидируют по темпам развития социальной и транспортной инфраструктуры.

Выбор читателей

21/11ВтрТрижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем 20/11ПндВ чем уникальность народного артиста Митты – подробности озвучил коллега 21/11ВтрЕст на помойке: бывшая жена Михаила Ефремова живет с бомжами 21/11Втр"Это произошло случайно": бывший муж Гагариной высказался о разрыве со звездой 21/11ВтрВнешность и талант унаследовал от мамы: каким растет 10-летний сын Фриске 21/11ВтрРезко исхудавшая Волочкова обратилась к народу с заявлением: Одержима