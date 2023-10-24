Цветники и фонтаны Москвы готовят к зиме

Растения обрабатывают от вредителей, обрезают и удобряют.



В российской столице полным ходом идет подготовка к зимнему сезону. Коммунальные службы города активно готовят к зиме цветники и фонтаны. В частности, они срезают сорняки, убирают мусор с клумб, подкармливают растения и обрабатывают их от вредителей. Фонтаны закрывают защитными конструкциями, сливают воду а неисправные детали заменяют.

"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать горожан в следующем году",

– подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, на финальном этапе цветники будут засыпаны древесной щепой в качестве декора.

"Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов", — добавил Петр Бирюков.

Кроме того, в ходе работ по подготовке к зимнему сезону специалисты обрежут растения и внесут в почву удобрения. Это необходимо для укрепления корневой системы и повышения морозостойкости. Многолетние растения дополнительно будут обработана от болезней и насекомых.

Также специалисты комплекса городского хозяйства законсервировали светодинамический фонтан в парке Царицыно. Металлоконструкции и оборудование до весны закрыли деревянным каркасом. Также над объектом установили воздушный купол.

Насосы, форсунки, гидроизоляция и подсветка фонтана будет проверена в течение следующей недели. Неисправные детали планируется демонтировать, отремонтировать и установить обратно.

Контролировать состояние объекта на время консервации будет дежурный оператор. В частности, его предстоит очищать конструкцию от снега и контролировать работу вентилятора, поддерживающего напор воздуха под куполом.

Кстати, светодинамический фонтан в парке Царицыно было капитально отремонтировано перед началом прошлого сезона. Специалисты заманили все внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро– и водоснабжения, а также обновили внешний вид сооружения.