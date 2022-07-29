Скоро состоится третье рождение кинотеатра "Орион"

Завершилась реконструкция бывшего советского кинотеатра в Лосиноостровском районе Москвы.

В столице продолжает превращать старые кинотеатры, построенные в советское время, в современные многофункциональные общественные центры, где можно посмотреть кино, пройтись по магазинам, посидеть в кафе и заняться многим другим.

Так, недавно завершилась реконструкция кинотеатра "Орион" на улице Летчика Бабушкина (дом 26). В настоящий момент объект готовят к вводу в эксплуатацию.

Старый советский кинотеатр стал четырехэтажным общественным центром с двумя подземными этажами. Здесь будут кафе, рестораны, супермаркет, детские и спортивные товары и прочее. Летом, а также в теплую весну и осень на крыше будут проходить различные фестивали, концерты, тренировки, мастер-классы и, конечно, кинопоказы.

Возле здания площадью 37,7 тысячи квадратных метров сделана парковка почти на 200 мест. Есть лифты и эскалаторы. Они установлены для удобства в том числе маломобильных граждан.

История "Ориона" довольно интересна. В 1913 году кинотеатр с таким же названием начал работу в доходном доме на Преображенской площади, где сейчас расположен дом 7а. В 1980-х место, где горожане любили смотреть фильмы, было закрыто, и вскоре на улице Летчика Бабушкина появился по тем меркам современный кинокомплекс.

В конце прошлого века "Орион" стали посещать все меньше и меньше. Здание стало ветшать. В 2013 году оно закрылось. Таким образом, запуск кинотеатра в 2022-м – это третье рождение "Ориона".

Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно высказывался о поддержке кинотеатров столицы. Реализация масштабной программы реконструкций советских кинокомплексов продолжится. В Москве будет обновлено несколько десятков таких объектов. Работы уже завершены в 11 кинотеатрах: "Ангара", "Эльбрус", "Будапешт", "Рассвет", "Нева", "Марс", "Высота", "Саяны", "София", "Янтарь", "Байконур".

Ранее сообщилось о том, что реконструкция кинотеатра "Бирюсинка" в Бирюлеве Западном завершится до конца 2022 года. Объект готов более чем на 90%. Здание частично разобрали и расширили. Его площадь увеличилась с 2,9 тысячи квадратных метров до 6,9 тысячи. Подробнее об этом писали "Дни.ру".