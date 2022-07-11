Москвичей приглашают в городские парки послушать живую музыку

Концерты пройдут в 19 парках столицы.

Летом в московских парках начинается активная жизнь. В таких местах можно не только посидеть на лавочках и покормить уток, но и заняться спортом, почитать книгу, послушать музыку. Так, в течение июля в парках столицы будут выступать джаз-бэнды, духовые оркестры и молодые творческие коллективы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что концерты пройдут в 19 московских парках. Например, в Парке Горького выступит ансамбль "PG квинтет". Для слушателей прозвучат классические и современные эстрадные композиции в оригинальных аранжировках. 10 июля – около обсерватории, 24-го – на смотровой площадке главного входа, 31-го – в ажурной беседке (с 19:00 до 20:30).

А в Измайловском парке сыграет оркестр спасателей Москвы. В его исполнении прозвучат ретрохиты, джазовые композиции, популярные мелодии. Оркестр будет выступать каждую субботу с 15:00 до 16:00 в беседке на просторной площадке.

В саду имени Баумана тоже прозвучит джаз. Молодые коллективы будут выступать каждый четверг на главной сцене "Ракушка". Они также играют в стилях инди, поп, рок, соул и кантри. Органная музыка будет звучать в музее-усадьбе "Кусково" по средам и субботам. С программой выступлений можно ознакомиться на сайте проекта "Органные вечера в Кускове". Чтобы попасть на эти концерты, нужно купить билеты.

Бесплатные концерты победителей пилотного сезона проекта "Уличный артист в парках" можно посетить в парках "Красная Пресня", "Фили", Таганском парке, саду "Эрмитаж и других зонах отдыха.

Полная программа летних выступлений представлена на сайте mos.ru. Предварительная регистрация для посещения концертов не нужна.

Напомним, в Москве реализуется программа "Мой район", запущенная несколько лет назад. Она направлена на создание комфортной городской среды и улучшения качества жизни в каждом уголке мегаполиса. Благодаря программе развивается инфраструктура – создаются новые школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, благоустраиваются парки и скверы, общественные места, проводятся мероприятия.