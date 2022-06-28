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Общество
Собянин: Московскую неделю моды посетило более 1,6 млн человек

Собянин: Московскую неделю моды посетило более 1,6 млн человек

Мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги Московской недели моды. Она проходила с 20 по 26 июня и стала крупнейшим культурным событием в жизни города, отметил он.
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Мероприятия недели моды посетило более 1,6 миллиона человек, уточнил Собянин. "Более 450 российских дизайнеров показали свое видение моды нового сезона на знаковых площадках столицы – в Зарядье и ГУМе, на ВДНХ и станции метро "Маяковская", на Тверской площади и Площади Революции. И среди них – множество новых имен", – написал мэр в своем блоге.

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Собянин рассказал о поддержке индустрии моды в Москве

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Все желающие могли приобрести дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары. В Гостином дворе велись деловые переговоры – заключены сделки на сумму более 60 миллионов рублей.

В этом году неделе моды посвятили акцию "День без турникетов". Открытые экскурсии прошли на 24 предприятиях модной индустрии и легкой промышленности столицы.

На ВДНХ состоялся фестиваль косплея "Фанерон. Город мечты", прошли показы известных и начинающих дизайнеров. Тверская площадь стала центром фестиваля" Модная столица", в рамках которого проведено более 1,3 тысячи мастер-классов, 110 концертов, 50 показов нарядов различных эпох, а также лекции, показы фильмов и анимационные программы.

Фото: Mos.ru

По словам Собянина, неделя моды поддержала индустрию, в которой работает около 40 тысяч человек: дизайнеры, швейники, маркетологи и другие специалисты. Санкции привели к разрыву логистических цепочек, но дали уникальный шанс заместить продукцию иностранных конкурентов, подчеркнул мэр.

Вопросы импортозамещения были в центре внимания деловой повестки недели моды. Более 180 экспертов участвовали в 50 сессиях, круглых столах и мастер классах.

"Итоги Московской недели моды вселяют уверенность, что московская креативная индустрия сполна воспользуется своим шансом. А мы и дальше будем помогать ей", – заключил градоначальник.

Ранее Собянин рассказал о поддержке фэшн-индустрии. На столицу приходится 30% всех российских продаж индустрии, в 2021 году Москва заняла девятое место в Глобальном рейтинге модных городов, написал градоначальник.

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Фото: Mos.ru
Автор: 28 июня 2022, 10:27 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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