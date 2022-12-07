Строительство дворца спорта в Некрасовке завершится в начале 2023 года

В Некрасовке создаются объекты, которые вполне могут стать настоящими точками притяжения.

Спортивных объектов в Москве становится больше с каждым годом, ведь растет и количество горожан, ведущих здоровый образ жизни. Каждый москвич может подобрать для себя подходящее место для занятий физической культурой и спортом вне зависимости от того, в каком районе он проживает.

Так, в Некрасовке близится к завершению строительство дворца спорта, который откроется в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка". Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, объект готов на 80%. Ввести его в эксплуатацию планируется в начале следующего года.

По словам Бочкарева, сейчас на ледовой арене специалисты занимаются отладкой и настройкой оборудования, а также монтажом скалодрома в экстрим-зоне. Скоро они приступят к работам над внутренним скейтпарком. Глава Стройкомплекса отметил, что во дворце спорта, площадь которого составляет 23 тысячи квадратных метров, будет 12 функциональных зон.

"Строительство Дворца спорта является продолжением работы по комплексному развитию Некрасовки, где сегодня возводятся недостающие объекты социального назначения", – рассказал заммэра.

В спортивном комплексе можно будет проводить соревнования районного и межрайонного уровня по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, игровым видам спорта: баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу, гандболу. Во дворце спорта создадут залы для экстремальных видов спорта, хореографии и ритмической гимнастики. А еще будет зал для единоборств.

Этот дворец спорта станет самым крупным спортивным объектов в Некрасовке. Ожидается, что он будет настоящим центром притяжения.

Одним из любимых мест в районе также может стать новый современный парк в составе ТПУ "Некрасовка". Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказывал, что там есть три крытые аллеи, на одной из которых будет функционировать фонтан и амфитеатр с площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий. Подробнее об этом писали "Дни.ру" ранее.