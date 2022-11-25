На юге Москвы в 2023 году построят учебный корпус

За 2022 год столичный департамент строительства ввел в эксплуатацию 11 образовательных учреждений.



Развитие системы образования – одна из приоритетных задач в работе властей российской столицы. Именно поэтому во всех районах города постоянно строятся новые, а также капитально ремонтируются действующие школы, детские сады и учебные корпусы.

Один из них построят районе Чертаново Северное. Возведение монолитных конструкций третьего этажа учебного корпуса уже началось – сдать объект планируется в следующем году. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам здание переменной высоты рассчитано на 300 человек. Оно сможет принять первых воспитанников в 2023 году. Чиновник также подчеркнул, что параллельно на территории экспериментального жилого района возводится детский сад.

"Также здесь возводится детский сад на 125 малышей. Для каждой группы сделают игровую, спальню, раздевалку, буфет. К садику и учебному корпусу подведут подъездную дорогу", – отметил Рафик Загрутдинов.

Всего же за текущий год столичный департамент строительства ввел в эксплуатацию 11 образовательных учреждений, в том числе, две школы, четыре учебных корпуса и пять детских садов.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что в Новой Москве появится школа с IT-полигоном. Она займет площадь более 18 тысяч квадратных метров и сможет принять 1200 учеников.

Помимо учебных классов в образовательном учреждении оборудуют зал для занятий хореографией, спортивно-оздоровительные помещения, актовый зал, библиотека, лабораторно-исследовательские комплексы и шахматный кружок.

Особенного внимания заслуживает организация пришкольной территории. Ее разделят на четыре зоны: для отдыха, спортивных занятий, обучения и проведения опытов, а также для хозяйственных работ.

Школа войдет в состав жилого комплекса "Алхимово", который строится рядом с Дубровицким лесопарком. Там же откроются два детских сада. Новые образовательные учреждения должны обеспечить местных жителей необходимой социальной инфраструктурой, уверен руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

